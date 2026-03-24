TV : Hiboux, le plus grand streamer pirate de France interpellé

Bien connu pour diffuser en streaming de nombreux événements sportifs en France, le streamer Hiboux aurait été interpellé. Un coup de plus porté contre le piratage des droits TV du football.

On l'a appris la semaine passée, les services de police ont interpellé la semaine passée différents responsables de sites qui proposaient des services illégaux de streaming. Et dans le même temps, vingt utilisateurs de ces services ont été condamnés à payer une amende entre 300 et 400 euros. Il s'agissait là d'une grande première en France, mais visiblement pas d'une dernière. Car la guerre est désormais totale entre les détenteurs de droits et ceux qui revendent des abonnements illégaux.

Il est vrai que lundi, lors d'un colloque qui se tenait à Paris, on a appris que dans notre pays, 2 millions de personnes suivaient la Ligue 1 sans payer le moindre abonnement à la chaîne Ligue 1+ dont le prix est pourtant raisonnable. Mais, ce mardi, on apprend que l'un des streamers les plus populaires en France, connu sous le pseudo de Hiboux, aurait été interpellé à son tour.

Selon le site spécialisé Frenchbreaches, le streamer, qui donnait en direct de nombreux matchs de Ligue 1 et européens sur les réseaux sociaux, mais vendait également des abonnements à des services d'IPTV, a été pris par la patrouille la semaine passée. Depuis, ses différents canaux de communication, et notamment son Discord, sont restés totalement muets et aucune diffusion en direct n'a eu lieu ces derniers jours. Un seul message, « C’est la fin de Hiboux, une page se tourne », est apparu, confirmant que ce streamer avait mis fin à ses activités illégales au regard de la loi.

Désormais, les autorités vont avoir un regard attentif aux effets concrets de cette mise sur la touche d'un très puissant streamer, d'autant que l'amende de 400 euros promise aux utilisateurs a clairement été perçue comme une vraie menace pour les clients de ces services illégaux.