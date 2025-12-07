ICONSPORT_274910_0565

TV : Smail Bouabdellah fan de l’OM, les fans du PSG dépriment

TV07 déc. , 16:30
parCorentin Facy
0
Aux commentaires lors du match de Ligue 1 entre le PSG et Rennes samedi soir, Smail Bouabdellah a attiré l’attention des supporters parisiens après le quatrième but inscrit par Ibrahim Mbaye.
Ibrahim Mbaye se souviendra longtemps du samedi 6 décembre 2026. Le Titi parisien a en effet profité de l’infériorité numérique du Stade Rennais pour inscrire, au Parc des Princes, son premier but de la saison. Et quel but ! L’ailier gauche de 17 ans a nettoyé la lucarne de Brice Samba sur une frappe lointaine splendide qui a enflammé le Parc des Princes. Le score était déjà acquis depuis longtemps pour le PSG, mais il y avait de quoi s’enthousiasmer pour un but aussi beau de la part d’un jeune joueur formé au club.

Smail Bouabdellah ne l’a sans doute pas vécu aussi intensément au vu de son commentaire sur Ligue1+ en direct. En effet, le journaliste passé par BeInSports et DAZN a commenté ce but d’Ibrahim Mbaye avec beaucoup de sobriété. C’est le moins que l’on puisse dire, et cela a fortement dérangé les supporters du Paris Saint-Germain comme ceux-ci l’ont fait savoir sous la publication du but par le compte X de Ligue1+. Certains vont même jusqu’à sous-entendre que Smail Bouabdellah supporte l’OM et que ceci peut expliquer son manque d’enthousiasme sur le but de Mbaye contre Rennes.
« Vraiment, que vos commentateurs ne se prennent pas trop la tête à commenter, hein, ce qu’on va faire c’est retirer le son et commenter nous mêmes », « Le commentateur il avait la diarrhée ou quoi ? Comment on peut mettre si peu d'envie sur un but comme ça ? », « C'est possible de mettre moins d'envie de la part des commentateurs pour un banger en pleine lucarne d'un jeune de 17 ans ? », « Smail quand c’est pas l’OM c’est dur de le voir s’emballer », « Ce commentateur faut le laisse pour l’OM s’il est incapable de vivre les matchs à fond quel que soit l’équipe qu’il commente », « Le but est incroyable mais les commentateurs n'ont pas envie de s'enflammer ? » ou encore « Quand Greenwood touche le ballon Smaïl monte dans les aigus mais pour le but d’un gamin de 17 ans sur une superbe frappe rien le néant » peut-on lire sur X, où la frustration est bien présente chez les supporters du PSG après ce but de Mbaye commenté de façon assez étrange par l’un des journalistes phares de la chaîne Ligue1+.
0
Derniers commentaires

Nice envoyé brutalement en Ligue 2

Peuvent s'en prendre qu'à eux ces pseudos supporters. Au lieu de soutenir dans la période difficile ils ont porté l'estocade...le coach n'a plus envie, les joueurs pareil et ils ont peur, ils ne pourront pas réagir sans cohésion avec les vrais supps

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Et après on nous sort que les français sont racistes...mais à çôté des argentins c'est dla pisse

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

La retraite est à 64 ans, ca va y a le temps

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Il a déjà signé au PSG il arrive le 1er janvier c'est officiel, il veux gagner beaucoup de titre,

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

