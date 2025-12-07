TV : Smail Bouabdellah fan de l’OM, les fans du PSG dépriment

Aux commentaires lors du match de Ligue 1 entre le PSG et Rennes samedi soir, Smail Bouabdellah a attiré l’attention des supporters parisiens après le quatrième but inscrit par Ibrahim Mbaye.

Ibrahim Mbaye se souviendra longtemps du samedi 6 décembre 2026. Le Titi parisien a en effet profité de l’infériorité numérique du Stade Rennais pour inscrire, au Parc des Princes, son premier but de la saison. Et quel but ! L’ailier gauche de 17 ans a nettoyé la lucarne de Brice Samba sur une frappe lointaine splendide qui a enflammé le Parc des Princes. Le score était déjà acquis depuis longtemps pour le PSG, mais il y avait de quoi s’enthousiasmer pour un but aussi beau de la part d’un jeune joueur formé au club.

Smail Bouabdellah ne l’a sans doute pas vécu aussi intensément au vu de son commentaire sur Ligue1+ en direct. En effet, le journaliste passé par BeInSports et DAZN a commenté ce but d’Ibrahim Mbaye avec beaucoup de sobriété. C’est le moins que l’on puisse dire, et cela a fortement dérangé les supporters du Paris Saint-Germain comme ceux-ci l’ont fait savoir sous la publication du but par le compte X de Ligue1+. Certains vont même jusqu’à sous-entendre que Smail Bouabdellah supporte l’OM et que ceci peut expliquer son manque d’enthousiasme sur le but de Mbaye contre Rennes.

« Vraiment, que vos commentateurs ne se prennent pas trop la tête à commenter, hein, ce qu’on va faire c’est retirer le son et commenter nous mêmes », « Le commentateur il avait la diarrhée ou quoi ? Comment on peut mettre si peu d'envie sur un but comme ça ? », « C'est possible de mettre moins d'envie de la part des commentateurs pour un banger en pleine lucarne d'un jeune de 17 ans ? », « Smail quand c’est pas l’OM c’est dur de le voir s’emballer », « Ce commentateur faut le laisse pour l’OM s’il est incapable de vivre les matchs à fond quel que soit l’équipe qu’il commente », « Le but est incroyable mais les commentateurs n'ont pas envie de s'enflammer ? » ou encore « Quand Greenwood touche le ballon Smaïl monte dans les aigus mais pour le but d’un gamin de 17 ans sur une superbe frappe rien le néant » peut-on lire sur X, où la frustration est bien présente chez les supporters du PSG après ce but de Mbaye commenté de façon assez étrange par l’un des journalistes phares de la chaîne Ligue1+.