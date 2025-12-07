ICONSPORT_279190_0127

PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

PSG07 déc. , 9:40
parCorentin Facy
1
Illya Zabarnyi est suspecté d’avoir volontairement manqué le match PSG-Rennes car son coéquipier russe Matvey Safonov était titulaire. Une hypothèse démentie avec agacement par Luis Enrique.
Matvey Safonov a fêté samedi soir contre le Stade Rennais sa première titularisation de la saison en Ligue 1. Le gardien russe du PSG a logiquement été aligné par Luis Enrique afin de compenser l’absence de Lucas Chevalier, toujours blessé à la cheville après le gros tacle de Lamine Camara subi à Monaco il y a une semaine. Hasard ou pas, Illya Zabarnyi, coéquipier ukrainien de Matvey Safonov, a déclaré forfait en dernière minute pour la réception des Bretons.
Difficile de ne pas y voir un signe troublant alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie pollue malgré elle le vestiaire parisien. Mais après la large victoire du PSG (5-0), l’entraîneur Luis Enrique est monté au créneau pour fermement démentir les rumeurs d’un forfait diplomatique de Zabarnyi. « C’est incroyable… À chaque fois que tu poses une question, c’est un petit peu problématique. Tout le temps. Il est malade. Il est malade, tout simplement. Il a été malade les deux derniers jours » s’est d’abord emporté le coach du PSG, agacé, avant de poursuivre.

Lire aussi

PSG-Rennes : Safonov gagne sa place de numéro unPSG-Rennes : Safonov gagne sa place de numéro un
« Mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher tout le temps la polémique. Mais il n’y a rien, il est malade. On est contents des cinq buts, on en a concédé aucun, Rennes a très bien joué et ne mérite pas cette différence de but mais on a été efficaces » a ajouté Luis Enrique, qui ne lâche rien publiquement et qui affirme que si Zabarnyi n’a pas joué samedi face à Rennes, c’est avant tout pour des raisons de santé, et absolument pas car Safonov était aligné dans les buts. Les observateurs attendent maintenant avec impatience la prochaine titularisation du gardien russe, pour voir si l’ancien défenseur de Bournemouth sera de nouveau cloué au lit ce jour-là ou si comme le dit Luis Enrique, il s’agissait d’un pur hasard et rien de plus.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279092_0387
Ligue 1

L1 : Bataille de « Marseillais » pour être meilleur joueur de novembre

ICONSPORT_276062_0001
Mondial 2026

CdM 2026 : Les supporters de l'Algérie violentés par la FIFA

ICONSPORT_272971_0120
OL

OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso

ICONSPORT_275392_0035
ASSE

ASSE : Horneland limogé, vent de panique à Saint-Etienne

Fil Info

11:30
L1 : Bataille de « Marseillais » pour être meilleur joueur de novembre
11:30
CdM 2026 : Les supporters de l'Algérie violentés par la FIFA
11:00
OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso
10:30
ASSE : Horneland limogé, vent de panique à Saint-Etienne
10:00
OM : Roberto De Zerbi viré, deux matchs décisifs ?
9:20
Liverpool : Salah et Van Dijk veulent faire sauter Slot
9:00
Nantes : Luis Castro isolé, ses jours sont comptés
8:40
OL : Disasi supplie Lyon de le recruter

Derniers commentaires

OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso

C'est la Base avoir une épine dorsale conquérante et sur avec un vrai "9 " buteur clinique vous pouvez jouer la LDC ...

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

Pure connerie!Il a eu un coup de moins bien .il revient bien .le match precedent il avait mis le feu sur le côté,hier il a été etincellant et a été adroit.c'est de bonne augure contre Bilbao

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

En tout cas son premier but est très beau

PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

Safonof a été tres bon !2 supers arrets on peut compter sur lui

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

Encore l'équipe de m.rde .... Nous avons eu une semaine pour préparer ce match et ils furent tous meilleur pas plus compliqué ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading