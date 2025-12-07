PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

C'est la Base avoir une épine dorsale conquérante et sur avec un vrai "9 " buteur clinique vous pouvez jouer la LDC ...
Pure connerie!Il a eu un coup de moins bien .il revient bien .le match precedent il avait mis le feu sur le côté,hier il a été etincellant et a été adroit.c'est de bonne augure contre Bilbao
En tout cas son premier but est très beau
Safonof a été tres bon !2 supers arrets on peut compter sur lui
Encore l'équipe de m.rde .... Nous avons eu une semaine pour préparer ce match et ils furent tous meilleur pas plus compliqué ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Perso je valide à 100% le match de Safonov et je dis MÊME qu’il doit être TITULAIRE à Bilbao.