PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

Illya Zabarnyi est suspecté d’avoir volontairement manqué le match PSG-Rennes car son coéquipier russe Matvey Safonov était titulaire. Une hypothèse démentie avec agacement par Luis Enrique.

Matvey Safonov a fêté samedi soir contre le Stade Rennais sa première titularisation de la saison en Ligue 1. Le gardien russe du PSG a logiquement été aligné par Luis Enrique afin de compenser l’absence de Lucas Chevalier, toujours blessé à la cheville après le gros tacle de Lamine Camara subi à Monaco il y a une semaine. Hasard ou pas, Illya Zabarnyi, coéquipier ukrainien de Matvey Safonov, a déclaré forfait en dernière minute pour la réception des Bretons.

Difficile de ne pas y voir un signe troublant alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie pollue malgré elle le vestiaire parisien. Mais après la large victoire du PSG (5-0), l’entraîneur Luis Enrique est monté au créneau pour fermement démentir les rumeurs d’un forfait diplomatique de Zabarnyi. « C’est incroyable… À chaque fois que tu poses une question, c’est un petit peu problématique. Tout le temps. Il est malade. Il est malade, tout simplement. Il a été malade les deux derniers jours » s’est d’abord emporté le coach du PSG, agacé, avant de poursuivre.

« Mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher tout le temps la polémique. Mais il n’y a rien, il est malade. On est contents des cinq buts, on en a concédé aucun, Rennes a très bien joué et ne mérite pas cette différence de but mais on a été efficaces » a ajouté Luis Enrique, qui ne lâche rien publiquement et qui affirme que si Zabarnyi n’a pas joué samedi face à Rennes, c’est avant tout pour des raisons de santé, et absolument pas car Safonov était aligné dans les buts. Les observateurs attendent maintenant avec impatience la prochaine titularisation du gardien russe, pour voir si l’ancien défenseur de Bournemouth sera de nouveau cloué au lit ce jour-là ou si comme le dit Luis Enrique, il s’agissait d’un pur hasard et rien de plus.