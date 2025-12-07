ICONSPORT_279190_0229

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

PSG07 déc. , 8:00
parCorentin Facy
3
Auteur d’un doublé somptueux contre Rennes samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia a enfin lancé sa saison avec le PSG. Il était temps pour la star géorgienne, qui fait preuve de trop d’irrégularité et qui traîne une sale réputation.
Beaucoup trop discret depuis le début de la saison, Khvicha Kvaratskhelia peine à confirmer son statut après avoir été l’un des hommes forts du Paris Saint-Germain en 2024-2026. A l’instar de Dembélé, Doué ou encore Barcola, l’international géorgien n’a pas la même régularité que l’an passé. Au contraire de ses compères français, l’ex-star du Napoli est en revanche épargnée par les blessures depuis plusieurs semaines. Cela lui permet d’enchaîner plus de matchs et de monter enfin en puissance après une préparation tronquée cet été en raison du Mondial des clubs.
Kvaratskhelia est de plus en plus utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines et cela commence à porter ses fruits. Buteur contre Tottenham ou encore face à l’OL en Ligue 1, le Géorgien vient de claquer un doublé en 70 minutes sur la pelouse du Parc des Princes contre le Stade Rennais ce samedi soir. Une performance majuscule qui rassure à Paris, où « Kvara » a la sale réputation de ne pas toujours se donner à 100% et de choisir ses matchs, comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour.
« Puisqu’il est parfois soupçonné de choisir ses matchs, il faut croire que la venue de Rennes se prêtait à proposer la meilleure version de lui-même (…) Dans l’environnement du club, le début de saison en dedans de Kvaratskhelia ne suscitait pas s’inquiète particulière. Il fallait croire Luis Enrique la veille lorsqu’il avait répété tout le bien qu’il pensait du Géorgien » écrit Emery Taisne dans les colonnes de L’Equipe ce jour. Nul doute qu’au sein du staff de Luis Enrique, on n’appréciera pas vraiment de voir que Khvicha Kvaratskhelia est accusé de tricher en choisissant ainsi ses matchs.

Kvaratskhelia accusé de choisir ses matchs

Pour le PSG, le problème du Géorgien était plutôt physique en ce début de saison et n’avait rien à voir avec une possible volonté de s’économiser et de briller par intermittence. Le voilà en tout cas revenu à un excellent niveau physique, une excuse que « Kvara » ne pourra plus avancer d’ici à Noël en cas de contre-performance face à Bilbao, Metz ou Fontenay lors des trois derniers matchs de la saison avant la trêve hivernale. Les performances du n°7 du PSG seront scrutées avec beaucoup d’attention par ses détracteurs.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_279092_0387
Ligue 1

L1 : Bataille de « Marseillais » pour être meilleur joueur de novembre

ICONSPORT_276062_0001
Mondial 2026

CdM 2026 : Les supporters de l'Algérie violentés par la FIFA

ICONSPORT_272971_0120
OL

OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso

ICONSPORT_275392_0035
ASSE

ASSE : Horneland limogé, vent de panique à Saint-Etienne

Fil Info

11:30
L1 : Bataille de « Marseillais » pour être meilleur joueur de novembre
11:30
CdM 2026 : Les supporters de l'Algérie violentés par la FIFA
11:00
OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso
10:30
ASSE : Horneland limogé, vent de panique à Saint-Etienne
10:00
OM : Roberto De Zerbi viré, deux matchs décisifs ?
9:40
PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique
9:20
Liverpool : Salah et Van Dijk veulent faire sauter Slot
9:00
Nantes : Luis Castro isolé, ses jours sont comptés
8:40
OL : Disasi supplie Lyon de le recruter

Derniers commentaires

OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso

C'est la Base avoir une épine dorsale conquérante et sur avec un vrai "9 " buteur clinique vous pouvez jouer la LDC ...

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

Pure connerie!Il a eu un coup de moins bien .il revient bien .le match precedent il avait mis le feu sur le côté,hier il a été etincellant et a été adroit.c'est de bonne augure contre Bilbao

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

En tout cas son premier but est très beau

PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

Safonof a été tres bon !2 supers arrets on peut compter sur lui

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

Encore l'équipe de m.rde .... Nous avons eu une semaine pour préparer ce match et ils furent tous meilleur pas plus compliqué ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading