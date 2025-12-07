PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

Auteur d’un doublé somptueux contre Rennes samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia a enfin lancé sa saison avec le PSG. Il était temps pour la star géorgienne, qui fait preuve de trop d’irrégularité et qui traîne une sale réputation.

Beaucoup trop discret depuis le début de la saison, Khvicha Kvaratskhelia peine à confirmer son statut après avoir été l’un des hommes forts du Paris Saint-Germain en 2024-2026. A l’instar de Dembélé, Doué ou encore Barcola, l’international géorgien n’a pas la même régularité que l’an passé. Au contraire de ses compères français, l’ex-star du Napoli est en revanche épargnée par les blessures depuis plusieurs semaines. Cela lui permet d’enchaîner plus de matchs et de monter enfin en puissance après une préparation tronquée cet été en raison du Mondial des clubs.

Kvaratskhelia est de plus en plus utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines et cela commence à porter ses fruits. Buteur contre Tottenham ou encore face à l’OL en Ligue 1 , le Géorgien vient de claquer un doublé en 70 minutes sur la pelouse du Parc des Princes contre le Stade Rennais ce samedi soir. Une performance majuscule qui rassure à Paris, où « Kvara » a la sale réputation de ne pas toujours se donner à 100% et de choisir ses matchs, comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour.

« Puisqu’il est parfois soupçonné de choisir ses matchs, il faut croire que la venue de Rennes se prêtait à proposer la meilleure version de lui-même (…) Dans l’environnement du club, le début de saison en dedans de Kvaratskhelia ne suscitait pas s’inquiète particulière. Il fallait croire Luis Enrique la veille lorsqu’il avait répété tout le bien qu’il pensait du Géorgien » écrit Emery Taisne dans les colonnes de L’Equipe ce jour. Nul doute qu’au sein du staff de Luis Enrique, on n’appréciera pas vraiment de voir que Khvicha Kvaratskhelia est accusé de tricher en choisissant ainsi ses matchs.

Kvaratskhelia accusé de choisir ses matchs

Pour le PSG, le problème du Géorgien était plutôt physique en ce début de saison et n’avait rien à voir avec une possible volonté de s’économiser et de briller par intermittence. Le voilà en tout cas revenu à un excellent niveau physique, une excuse que « Kvara » ne pourra plus avancer d’ici à Noël en cas de contre-performance face à Bilbao, Metz ou Fontenay lors des trois derniers matchs de la saison avant la trêve hivernale. Les performances du n°7 du PSG seront scrutées avec beaucoup d’attention par ses détracteurs.