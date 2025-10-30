ICONSPORT_188077_0001

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Invité de « Tout beau tout neuf » sur W9 pour faire la promotion de son livre, Daniel Riolo a été interrogé par Cyril Hanouna sur la personne la plus détestable du monde du football. Sa réponse ne va pas surprendre les fans du PSG.
Neymar n’a pas vraiment marqué les esprits au Paris Saint-Germain, malgré des moments géniaux et des gestes que seul le Brésilien était capable de faire sur un terrain de football. Plusieurs années après son départ, le souvenir de Neymar n’est pas hyper positif dans les esprits des supporters du PSG, lesquels sont nombreux à retenir principalement les blessures, les envies d’ailleurs et les polémiques à répétition.
Daniel Riolo fait partie de ces gens-là et il n’a pas pris de gants pour le faire savoir. Invité de l’émission de Cyril Hanouna « Tout beau tout neuf » sur W9, le journaliste de l’After Foot a été interrogé sur la personne la « plus détestable » du monde du football à ses yeux. Après un léger temps de réflexion, Daniel Riolo a opté pour Neymar et il s’est justifié à ce propos. « La star la plus détestable du monde du football ? Je pense que Neymar n’est pas un type sympathique. Le type payé des millions, qui fout rien, qui n’a pas une bonne hygiène de vie et qui gâche sa vie car c’est un génie (du foot). Il doit être très sympa à 3 ou 4 heures du mat » a d'abord expliqué Daniel Riolo sur W9 avant de poursuivre.
Son comportement, son hygiène de vie, cela fait que les gens ne s’attachent pas à lui 
- Daniel Riolo au sujet de Neymar
« Ce n’est pas un type qui m’a marqué durant son passage au PSG. C’est quand même une star mondiale mais dans tous les clubs où il est passé, il ne laisse pas une bonne trace et des bons souvenirs à aucun supporter. Car son comportement, son hygiène de vie, cela fait que les gens ne s’attachent pas à lui malgré son immense talent » a lancé Daniel Riolo, qui ne gardera vraiment pas un bon souvenir du passage de l’international brésilien au Paris Saint-Germain et cela même s’il demeure encore aujourd’hui le plus gros transfert de la planète. Un avis qui sera sans doute sujet à débats chez les supporters parisiens, même si une grande majorité a tourné la page Neymar sans mal et sans regrets au vu de la réussite actuelle du PSG.
Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

Eux ils envoient notre trio magique dans le rayon ventes.....sont vraiment très cons

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Oui les vraies échéances arriveront en février-mars, il a le temps de se retaper

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Bonne nouvelle ??? Vous êtes un peu tarés non ??

