TV : Pierre Ménès annonce le retour de la Ligue 1 sur Canal+

Canal+ connaîtra bientôt le résultat de l’appel d’offres des droits TV de la Ligue des Champions pour la période 2027-2031. L’optimisme ne règne pas au sein de la chaîne cryptée, qui pourrait revenir en force sur la Ligue 1.

Diffuseur de 100% des coupes d’Europe en France actuellement, Canal+ connaîtra dans les jours à venir le résultat de l’appel d’offres de l’UEFA pour la période 2027-2031. La concurrence de plateformes telles que YouTube, Netflix, Apple ou encore Amazon rend le résultat de cet appel d’offres incertain et pour Canal+, le risque de perdre une partie de ses droits actuels, notamment sur la Ligue des Champions, est bien réel. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, qui pourraient être contraints de souscrire un nouvel abonnement à partir de 2027 pour voir l’intégralité de la Ligue des Champions.

En revanche, la perte d’une partie des droits TV de la C1 pour Canal+ changerait considérablement la donne pour la Ligue 1. En effet, Pierre Ménès croit savoir que si la chaîne cryptée venait à perdre gros sur les coupes d’Europe, alors elle pourrait faire son grand retour à la table des négociations avec la LFP pour tenter de récupérer des matchs de Ligue 1.

« Maxime Saada a parlé à la rédaction des sports de Canal+, ce qui n’est jamais très bon signe. C’est rarement pour annoncer des bonnes nouvelles qu’il se déplace. A priori, Canal+ va perdre assez lourd au niveau de la Ligue des Champions, ce qui est une catastrophe pour le consommateur en France, qui va être obligé de nouveau de payer deux abonnements pour voir une seule compétition. C’est extrêmement problématique. Maintenant, il faudra voir à quelle hauteur Canal+ va perdre la Ligue des Champions et ce qu’ils vont récupérer comme argent. En ce moment, Canal paie 480 millions d’euros pour l’intégralité des coupes européennes » a analysé l’ancien consultant du Canal Football Club sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

C’est quelque chose qui pourrait inciter Canal à se repositionner dans la course à la Ligue 1 - Pierre Ménès

« S’ils venaient à n’en payer plus que 200 ou 250 millions, ils récupéreraient des liquidités qui leur permettrait peut-être de se repositionner sur la Ligue 1. Il est évident que malgré tout ce qu’on veut bien dire, l’offre football de Canal+ est quelque chose de très important pour l’équilibre financier de la chaîne. C’est quelque chose qui pourrait inciter Canal à se repositionner dans la course à la Ligue 1, ce qui serait une excellente nouvelle » estime Pierre Ménès, pour qui il ne serait pas étonnant de voir Canal+ s’intéresser de nouveau de près à la Ligue 1, notamment en cas de perte de droits TV sur la scène européenne. Ce qui pourrait finalement représenter une excellente nouvelle pour les supporters des clubs français, lesquels ont longtemps réclamé le retour de la Ligue 1 sur Canal+.