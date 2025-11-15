TV : Canal+ risque de tout perdre, réunion d'urgence

Jusqu'en 2027, Canal+ diffusera la totalité des matches de toutes les compétitions européennes. Mais, mardi prochain, l'UEFA va annoncer le résultat de l'appel d'offres pour les nouveaux diffuseurs. La chaîne cryptée sent que les choses pourraient mal tourner et une réunion a eu lieu avec le grand patron.

La Ligue des champions sur Youtube ?

Sacha Nokovitch, spécialiste des médias pour le quotidien sportif, explique que le boss de la chaîne cryptée a confié à sa rédaction sportive qu'il pensait réellement qu'un opérateur du style Youtube, Apple ou Netflix allait s'offrir une partie, ou même la totalité de la Ligue des champions et des coupes européenes de 2027 à 2031. Du côté de Canal+, on n'a pas renoncé à diffuser des matchs européens, mais on s'attend à ne plus avoir d'exclusivité. Si le média du groupe Bolloré parvient à conserver notamment les matchs des équipes françaises, cela peut être une défaite à moindre coût. Car pour avoir la totalité des rencontres de Ligue des champions et d'Europa League, C+ dépense 480 millions d'euros par an, et cela n'est pas anodin. La chaîne est revenue à l'équilibre financièrement, et de grosses économies pourraient être réalisées avec l'acquisition d'une partie seulement des droits européens.

Du côté de la Ligue 1, on va évidemment regarder tout cela de très près. Car si Canal+ abandonne une partie des droits européens, la chaîne pourrait réinvestir dans le championnat de France, même si Maxime Saada n'a rien dit à ses journalistes sur ce sujet lors de la réunion organisée vendredi. Mais on s'en doute, si C+ avance dans ce dossier, ce sera en toute discrétion. En attendant, l'UEFA dévoilera mardi à quelle sauce seront mangés les téléspectateurs avec les coupes d'Europe. A priori, il faudra de nouveau empiler les abonnements.