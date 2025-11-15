ICONSPORT_246148_0002
TV : Canal+ risque de tout perdre, réunion d'urgence

TV15 nov. , 11:30
parClaude Dautel
Jusqu'en 2027, Canal+ diffusera la totalité des matches de toutes les compétitions européennes. Mais, mardi prochain, l'UEFA va annoncer le résultat de l'appel d'offres pour les nouveaux diffuseurs. La chaîne cryptée sent que les choses pourraient mal tourner et une réunion a eu lieu avec le grand patron.
Nul ne peut le contester, suivre la Ligue des champions et l'Europa League sur Canal+ est un vrai plaisir. La chaîne a mis en œuvre des moyens humains et techniques qui permettent de suivre ces compétitions majeures, mais cela risque de s'arrêter à la fin de la saison 2026-2027. En effet, l'UEFA a lancé un appel d'offres le mois dernier, dont on connaîtra le résultat mardi. Et du côté de C+, on pense que l'exclusivité actuelle va voler en éclats, car l'instance européenne du football a prévu de vendre le match vedette de chaque journée à un seul diffuseur mondial. D'autres lots étaient mis en vente, laissant envisager un morcellement des droits de diffusion. Alors, Maxime Saada, le patron de Canal+, a réuni ses troupes, révèle L'Equipe.

La Ligue des champions sur Youtube ?

Sacha Nokovitch, spécialiste des médias pour le quotidien sportif, explique que le boss de la chaîne cryptée a confié à sa rédaction sportive qu'il pensait réellement qu'un opérateur du style Youtube, Apple ou Netflix allait s'offrir une partie, ou même la totalité de la Ligue des champions et des coupes européenes de 2027 à 2031. Du côté de Canal+, on n'a pas renoncé à diffuser des matchs européens, mais on s'attend à ne plus avoir d'exclusivité. Si le média du groupe Bolloré parvient à conserver notamment les matchs des équipes françaises, cela peut être une défaite à moindre coût. Car pour avoir la totalité des rencontres de Ligue des champions et d'Europa League, C+ dépense 480 millions d'euros par an, et cela n'est pas anodin. La chaîne est revenue à l'équilibre financièrement, et de grosses économies pourraient être réalisées avec l'acquisition d'une partie seulement des droits européens.
Du côté de la Ligue 1, on va évidemment regarder tout cela de très près. Car si Canal+ abandonne une partie des droits européens, la chaîne pourrait réinvestir dans le championnat de France, même si Maxime Saada n'a rien dit à ses journalistes sur ce sujet lors de la réunion organisée vendredi. Mais on s'en doute, si C+ avance dans ce dossier, ce sera en toute discrétion. En attendant, l'UEFA dévoilera mardi à quelle sauce seront mangés les téléspectateurs avec les coupes d'Europe. A priori, il faudra de nouveau empiler les abonnements.
Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

