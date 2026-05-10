TV : Paul Tchoukriel « pro-PSG », tension à Canal+

Le PSG s’est qualifié face au Bayern Munich pour sa deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. Pour le plus grand bonheur de Paul Tchoukriel, dont le chauvinisme à l’extrême sur Canal+ fait de plus en plus débat.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à marquer l’histoire de la Ligue des Champions. Vainqueur en 2025, l’équipe de Luis Enrique va disputer une seconde finale consécutive , cette fois face à Arsenal, après sa qualification sur la pelouse du Bayern Munich. Une performance majuscule tant le champion d’Allemagne en titre était annoncé par les observateurs comme l’un des épouvantails de la compétition. Après l’historique 5-4 de l’aller, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont été très solides en Bavière pour ramener un excellent 1-1 synonyme de qualification.

Un match à haute intensité qui a fait monter Paul Tchoukriel dans les tours. Désigné par Canal+ pour commenter tous les matchs de Ligue des Champions du PSG, le journaliste de la chaîne cryptée divise de plus en plus les abonnés. Certains ne supportent plus son chauvinisme à l’extrême, à tel point que notre confrère est parfois considéré de « pro-PSG » sur les réseaux sociaux comme le montrent les nombreux commentaires sous une vidéo de Paul Tchoukriel célébrant la qualification parisienne.

Paul Tchoukriel fait débat

« Gênant pour un commentateur quoi doit être neutre », « Même Thierry Roland était moins chauvin », Si c'est lui qui commente la finale je la regarde a la 6 », « Il est très pro-PSG… », « C’est PSG TV ou une chaine comptant des abonnés dans la France entière @CanalplusFoot ? », « C’est PSG TV » ou encore « Après on ne leur demande pas d'être neutre à 100% mais je ne paie pas pour entendre un supporter du kop » peut-on lire sur X.

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Si la majorité des internautes comprennent que les journalistes de Canal+ ne soient pas totalement neutres et supportent le PSG en coupe d’Europe, certains estiment que trop c’est trop avec un Paul Tchoukriel souvent à l’extrême du chauvinisme, rendant ses commentaires parfois peu audibles pour les téléspectateurs neutres. Canal+ assume néanmoins son choix d’autant que le journaliste est très apprécié… des supporters du PSG. Paul Tchoukriel sera donc, sauf grosse surprise, associé à Sidney Govou pour commenter la grande finale de Ligue des Champions à Budapest face à Arsenal le 30 mai prochain.