L'OM a une nouvelle idée mercato, elle est surprenante
Ounas

L'OM a une nouvelle idée mercato, elle est surprenante

OM16 août , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM peine à boucler des recrues cet été en raison de ses finances dans le rouge. Mais la perle rare pourrait bien être un certain Adam Ounas.
À Marseille, on commence à se montrer assez pessimiste quant à la capacité de l’OM à boucler des arrivées dans cette seconde partie du mois d’août. La situation financière du club phocéen est particulièrement compliquée et des ventes doivent encore être réalisées avant de pouvoir se renforcer. Et si des recrues arrivent, l’OM ne devra pas faire de folies. La direction marseillaise va donc devoir trouver des opportunités à moindre coût. Et l’une d’elles pourrait bien être une vieille connaissance de la Ligue 1.

Adam Ounas bientôt Marseillais ? 

Selon les derniers échos de Sport, le profil d’Adam Ounas plaît en effet beaucoup aux Phocéens. L’international algérien possède notamment l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Shamal SC. À 29 ans, un nouveau challenge pourrait donc l’attendre dans la cité phocéenne. Profil technique et intelligent balle au pied, il pourrait rendre de précieux services au groupe de Bruno Genesio.
Reste à savoir si la direction de l’OM souhaitera aller au bout de cette piste. Adam Ounas peut en effet susciter quelques interrogations concernant son état physique et sa capacité à s’imposer dans un environnement aussi exigeant. La tentation reste néanmoins intéressante pour un joueur qui connaît déjà parfaitement le championnat de France, lui qui a évolué sous les couleurs des Girondins de Bordeaux et du LOSC.

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L’Olympique de Marseille n’a toujours pas annoncé la moindre recrue cet été. Le temps presse désormais pour Bruno Genesio, qui aura besoin d’un groupe suffisamment compétitif pour lutter sur tous les tableaux. Dans ce contexte financier délicat, l’arrivée d’un joueur libre comme Adam Ounas pourrait représenter une belle opportunité pour l’OM, à condition que toutes les parties soient convaincues par le projet.
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Derniers commentaires

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Lens a remporté le match face au PSG à 10 contre 11... et tu arrives à tenir de tels propos ? Mdr

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Qui a dit ça ? Faut arrêter la paranoïa lol

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Non... mais Lens a développé un bon football. Je serais toujours un supporter de l'OL... mais il faut reconnaitre lorsque l'on voit un beau jeu développé par une équipe.

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

mdr hors jeu tu n'es pas une parisienne pour rien toi a present rage bien

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

bravo mes lensois a present les parisiennes taisez vous ce n'est pas un trophée en bois car si vous l'aviez gagné vous ne direz pas ça

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