L'OM a une nouvelle idée mercato, elle est surprenante

L’OM peine à boucler des recrues cet été en raison de ses finances dans le rouge. Mais la perle rare pourrait bien être un certain Adam Ounas.

À Marseille, on commence à se montrer assez pessimiste quant à la capacité de l’ OM à boucler des arrivées dans cette seconde partie du mois d’août. La situation financière du club phocéen est particulièrement compliquée et des ventes doivent encore être réalisées avant de pouvoir se renforcer. Et si des recrues arrivent, l’OM ne devra pas faire de folies. La direction marseillaise va donc devoir trouver des opportunités à moindre coût. Et l’une d’elles pourrait bien être une vieille connaissance de la Ligue 1

Adam Ounas bientôt Marseillais ?

Selon les derniers échos de Sport, le profil d’Adam Ounas plaît en effet beaucoup aux Phocéens. L’international algérien possède notamment l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Shamal SC. À 29 ans, un nouveau challenge pourrait donc l’attendre dans la cité phocéenne. Profil technique et intelligent balle au pied, il pourrait rendre de précieux services au groupe de Bruno Genesio.

Reste à savoir si la direction de l’OM souhaitera aller au bout de cette piste. Adam Ounas peut en effet susciter quelques interrogations concernant son état physique et sa capacité à s’imposer dans un environnement aussi exigeant. La tentation reste néanmoins intéressante pour un joueur qui connaît déjà parfaitement le championnat de France, lui qui a évolué sous les couleurs des Girondins de Bordeaux et du LOSC.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas annoncé la moindre recrue cet été. Le temps presse désormais pour Bruno Genesio, qui aura besoin d’un groupe suffisamment compétitif pour lutter sur tous les tableaux. Dans ce contexte financier délicat, l’arrivée d’un joueur libre comme Adam Ounas pourrait représenter une belle opportunité pour l’OM, à condition que toutes les parties soient convaincues par le projet.