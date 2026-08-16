Lens en mode Paraguay, la tactique pour faire tomber le PSG ?

Bravo à Lens . La priorité : la 3 eme étoile . Le reste …. Raf …
C’est mieux au stade de France hein c’est pas à Paris au moins
Bravo👍
Bravo a Lens ! Ça aurait été cool d'ajouter un 15eme trophée des champions, mais l'essentiel était la SuperCoupe d'Europe. Même pour le trophée, autant face a l'OM c'était important, autant là c'était un match où il ne fallait pas se blesser
Tu n'as pas compris la comparaison... (mais bon vu le niveau ça ne m'étonne pas...) Le Qatar a de l'argent donc il roule en Ferrari. D'où m'a question... Quand tu vois une personne qui a de l'argent, tu nous fais aussi une tempête émotionnelle ?
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