Lens en mode Paraguay, la tactique pour faire tomber le PSG ?

Match tendu à Lens pour le Trophée des Champions, où les locaux ont tenu l'avantage jusqu'au bout pour s'imposer.

Dans un match d’une folle intensité, avec également une grande qualité technique, le RC Lens a pris le meilleur sur le PSG. Le but marqué par Florian Thauvin a suffi aux Sang et Or pour remporter leur premier trophée des champions, dans un match devenu progressivement heurté. Antonio a récolté un carton rouge dès la 39e minute de jeu, pour un tacle dangereux sur Akliouche au coeur du jeu. Si le PSG n’a pas su en profiter pour revenir au score ou passer devant, le comportement des Nordistes a ensuite été très « sud-américain ».

A la mi-temps, le directeur sportif Jean-Louis Leca a invectivé l’arbitre en regrettant qu’il ne soit pas allé voir la VAR et en lui annonçant qu’il « avait le don de tuer un match ». La suite a été beaucoup plus épicée avec des Lensois qui ont fait preuve d’une abnégation de tous les instants pour conserver leur avantage, mais ont aussi invité les joueurs du PSG à tomber dans le panneau de la provocation et de l’anti-jeu.

Cela s’est vu à la Coupe du monde, cela fait partie des armes parfois utilisées, et ceinturé loin du ballon, Nuno Mendes a craqué en donnant un coup de coude sur Michal Skoras. Le Portugais est logiquement expulsé sur l’action, et cela aurait pu aussi être le cas de Bulatovic, qui est venu de très loin pour découper un joueur du PSG et s’en est très bien tiré avec un carton jaune. Dans le déroulement de l’action, devant l’énervement des Parisiens, un Lensois est venu se confronter avec Hakimi, avant de s’écrouler au sol dans le tête contre tête comme s'il avait été victime d'un coup de boule. S'ajoute à cela des Lensois qui entourent l'arbitre sur le but refusé alors que l'arbitre avait sifflé bien avant le centre, et la fin de match a été sous extrême tension. Un enchainement qui n’aurait pas déplu aux Paraguayens en version Coupe du monde, mais qui a permis de Lens de se retrouver à 10 contre 10 et de tenir jusqu’au bout ce premier trophée des champions de leur histoire.

Le PSG s’en remettra, même si cela promet possiblement encore une belle rivalité entre Lens et Paris cette saison en championnat.