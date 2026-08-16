Rennes attend une offre à 35 ME, le mercato bouleversé

Les plans de Rennes pour cette saison sont chamboulés par le probable départ d'Abdelhamid Aït-Boudlal, pour qui Fulham fait un forcing intense.

Désireux de quitter Rennes cet été en raison de belles propositions possibles en Premier League, Abdelhamid Aït-Boudlal était jusqu’à présent retenu par le Stade Rennais. Mais à l’image de son incroyable boulette contre Sunderland ce week-end en amical, soit le Marocain veut montrer qu’il a déjà la tête ailleurs, soit il ne parvient pas à se mettre à l’endroit avant le lancement de cette saison. Résultat, son transfert devrait finalement régler cette situation.

La presse anglaise évoquait une offre de 28 millions d’euros de la part de Fulham pour le jeune défenseur central de 20 ans, arrivé il y a deux ans en Bretagne. Les dirigeants bretons l’ont refusée, maintenant le cap pour un transfert à 35 millions d’euros afin d’envoyer Aït-Boudlal de l’autre côté de la Manche. La semaine qui débute ce lundi devrait être décisive, car le Stade Rennais attend une deuxième offre.

Si cela venait à se concrétiser, alors Rennes relancerait son mercato pour les deux dernières semaines, avec la quête d’un défenseur central et d’un ailier au minium. Voire d’un milieu de terrain en cas de départ de Jordan James, bien parti pour rejoindre le Championship, ou de Seko Fofana.

Le mercato du Stade Rennais va donc connaitre une suite beaucoup plus agitée que prévue. Pas une bonne nouvelle pour Franck Haise, qui estime que son équipe n’est pas prête alors qu’elle va ouvrir la saison à l’occasion d’un déplacement au Parc des Princes le weekend prochain.