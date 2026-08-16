RCL-PSG : Antonio prend rouge, Leca attaque l'arbitre

Lens a remporté le match face au PSG à 10 contre 11... et tu arrives à tenir de tels propos ? Mdr
Qui a dit ça ? Faut arrêter la paranoïa lol
Non... mais Lens a développé un bon football. Je serais toujours un supporter de l'OL... mais il faut reconnaitre lorsque l'on voit un beau jeu développé par une équipe.
mdr hors jeu tu n'es pas une parisienne pour rien toi a present rage bien
bravo mes lensois a present les parisiennes taisez vous ce n'est pas un trophée en bois car si vous l'aviez gagné vous ne direz pas ça
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