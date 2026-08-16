RCL-PSG : Antonio prend rouge, Leca attaque l'arbitre

RCL-PSG : Antonio prend rouge, Leca attaque l'arbitre

Lens16 août , 22:05
parAlexis Rose
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La décision de Jérémie Pignard d’expulser Kyllian Antonio en fin de première période du Trophée des Champions entre Lens et le Paris Saint-Germain a mis en colère la direction du RCL.
Devant au score à la mi-temps du Trophée des Champions qui se dispute ce dimanche soir au Stade Bollaert (1-0), le Racing Club de Lens va devoir disputer la deuxième période en infériorité numérique à la suite de l'expulsion de Kyllian Antonio. En effet, à la 39e minute de jeu, Jérémie Pignard n’a pas hésité une seconde en dégainant le carton rouge direct sur le défenseur lensois. Coupable d’un tacle un peu trop appuyé sur la cheville de Maghnes Akliouche, Antonio a dû laisser son équipe à 10, vu que l’arbitre français n’a pas été contredit par la VAR.

« Vous avez le don de tuer un match »

De quoi rendre fou de rage Jean-Louis Leca, qui a pété un câble devant l'arbitre à la mi-temps. « Quelle intensité du geste ? Vous n’allez même pas voir la VAR… Vous avez le don de tuer un match », a balancé le directeur sportif de Lens dans les couloirs de Bollaert. Une colère qui peut se comprendre dans le feu de l’action, surtout que Lens domine le PSG depuis l’ouverture du score de Florian Thauvin, mais malgré tout, le carton rouge d’Antonio reste logique à cause d’un geste jugé trop dangereux.

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Derniers commentaires

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Lens a remporté le match face au PSG à 10 contre 11... et tu arrives à tenir de tels propos ? Mdr

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Qui a dit ça ? Faut arrêter la paranoïa lol

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Non... mais Lens a développé un bon football. Je serais toujours un supporter de l'OL... mais il faut reconnaitre lorsque l'on voit un beau jeu développé par une équipe.

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

mdr hors jeu tu n'es pas une parisienne pour rien toi a present rage bien

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

bravo mes lensois a present les parisiennes taisez vous ce n'est pas un trophée en bois car si vous l'aviez gagné vous ne direz pas ça

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