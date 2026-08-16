RCL-PSG : Antonio prend rouge, Leca attaque l'arbitre

La décision de Jérémie Pignard d’expulser Kyllian Antonio en fin de première période du Trophée des Champions entre Lens et le Paris Saint-Germain a mis en colère la direction du RCL.

Devant au score à la mi-temps du Trophée des Champions qui se dispute ce dimanche soir au Stade Bollaert (1-0), le Racing Club de Lens va devoir disputer la deuxième période en infériorité numérique à la suite de l'expulsion de Kyllian Antonio. En effet, à la 39e minute de jeu, Jérémie Pignard n’a pas hésité une seconde en dégainant le carton rouge direct sur le défenseur lensois. Coupable d’un tacle un peu trop appuyé sur la cheville de Maghnes Akliouche, Antonio a dû laisser son équipe à 10, vu que l’arbitre français n’a pas été contredit par la VAR.

« Vous avez le don de tuer un match »