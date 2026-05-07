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Le PSG met Canal+ à un niveau historique

TV07 mai , 10:00
parGuillaume Conte
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Chose extrêmement rare dans l'histoire de la télévision française, une chaine payante est en tête des audiences grâce au match du PSG face au Bayern Munich de ce mercredi soir.
C’est devenu une habitude, le PSG réalise un vrai carton quand les matchs couperets de la Ligue des Champions arrivent. Cela se confirme cette saison, et après le spectaculaire match aller face au Bayern Munich, tout le monde était devant son écran pour la rencontre retour.
Selon les rapports de Médiamétrie, Canal+ a même été la chaine la plus regardée de France ce mercredi soir. Une première place très rare pour une chaine payante. C’est en effet une part d’audience de 18,3 % qui a été réalisée par la chaine cryptée, soit quasiment deux points de plus que le match aller. Canal+ a mis 3,3 millions de téléspectateurs devant leur poste, devançant largement France 2 et TF1, malgré un épisode de la nouvelle saison de la série américaine « Grey’s Anatomy » sur la première chaine.
Le football et le PSG font donc les beaux jours de Canal+, qui ne regrette pas une seconde d’avoir misé très gros sur l’exclusivité des rencontres de Coupes d’Europe ces dernières années. Les Français sont au rendez-vous pour les gros matchs, et l’audience de la finale devrait une nouvelle fois être spectaculaire.
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Lorient
42321012104449-5
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Toulouse
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11
Paris
41321011114447-3
12
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3831108134151-10
13
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343297162746-19
14
Le Havre
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15
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16
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17
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233258192951-22
18
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163237223272-40

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