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PSG-Arsenal : Opta annonce une sensation en finale

PSG07 mai , 21:40
parEric Bethsy
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Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain défiera les Gunners d’Arsenal à Budapest. Les Parisiens ont toutes les armes pour remporter un deuxième titre consécutif. Mais le statisticien Opta leur prédit plutôt une grosse désillusion.
Ce Paris Saint-Germain est tout simplement inarrêtable. Une semaine après sa folle victoire (5-4) à l’aller, le club de la capitale a résisté à la pression du Bayern Munich (1-1) au retour. Les Parisiens, habitués à confisquer le ballon, ont cette fois évolué en bloc bas dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Une polyvalence qui augmente encore un peu plus leurs chances de réussite en finale. Comparé à son futur adversaire Arsenal, le champion d’Europe en titre semble mieux armé. D’où le pronostic d’Harry Kane après le coup de sifflet final mercredi soir.
« Je pense que ce sera une finale équilibrée, a répondu l’attaquant du Bayern Munich en zone mixte. Ce sont deux équipes totalement différentes dans leur manière de jouer. Mais ce sont des équipes très fortes. Ce sera forcément une finale très intéressante. Le PSG, en tant que tenant du titre, est peut-être légèrement favori. Mais dans l'ensemble, ce sont deux grandes équipes donc ce sera un match très équilibré. » L’ancien joueur de Tottenham n’est évidemment pas le seul à prédire un nouveau sacre du Paris Saint-Germain.

Le PSG annoncé perdant

Sur le plateau de Canal+, le consultant Samir Nasri, toujours attaché aux Gunners, a lui aussi redouté une défaite de son ancien club. Beaucoup seront donc surpris de voir les estimations d’Opta. A environ trois semaines du match programmé le samedi 30 mai à 18 heures, le statisticien fait d’Arsenal son favori avec 56% de chances de s’imposer, contre 44% pour le Paris Saint-Germain. Des résultats étonnants sachant que les hommes de Luis Enrique ont davantage impressionné malgré un parcours beaucoup plus compliqué.

Champions League

30 mai 2026 à 18:00
Paris Saint Germain
18:00
Arsenal
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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