PSG-Arsenal : Opta annonce une sensation en finale

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain défiera les Gunners d’Arsenal à Budapest. Les Parisiens ont toutes les armes pour remporter un deuxième titre consécutif. Mais le statisticien Opta leur prédit plutôt une grosse désillusion.

Ce Paris Saint-Germain est tout simplement inarrêtable. Une semaine après sa folle victoire (5-4) à l’aller, le club de la capitale a résisté à la pression du Bayern Munich (1-1) au retour. Les Parisiens, habitués à confisquer le ballon, ont cette fois évolué en bloc bas dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Une polyvalence qui augmente encore un peu plus leurs chances de réussite en finale. Comparé à son futur adversaire Arsenal, le champion d’Europe en titre semble mieux armé. D’où le pronostic d’Harry Kane après le coup de sifflet final mercredi soir.

« Je pense que ce sera une finale équilibrée, a répondu l’attaquant du Bayern Munich en zone mixte. Ce sont deux équipes totalement différentes dans leur manière de jouer. Mais ce sont des équipes très fortes. Ce sera forcément une finale très intéressante. Le PSG, en tant que tenant du titre, est peut-être légèrement favori. Mais dans l'ensemble, ce sont deux grandes équipes donc ce sera un match très équilibré. » L’ancien joueur de Tottenham n’est évidemment pas le seul à prédire un nouveau sacre du Paris Saint-Germain.

Le PSG annoncé perdant

Sur le plateau de Canal+, le consultant Samir Nasri, toujours attaché aux Gunners, a lui aussi redouté une défaite de son ancien club. Beaucoup seront donc surpris de voir les estimations d’Opta. A environ trois semaines du match programmé le samedi 30 mai à 18 heures, le statisticien fait d’Arsenal son favori avec 56% de chances de s’imposer, contre 44% pour le Paris Saint-Germain. Des résultats étonnants sachant que les hommes de Luis Enrique ont davantage impressionné malgré un parcours beaucoup plus compliqué.