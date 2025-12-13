ICONSPORT_112937_0011
Tirage au sort - Coupe de France

TV : Panique sur les droits, ce diffuseur est à l’agonie

TV13 déc. , 15:00
parGuillaume Conte
1
Après la Ligue 1, la Coupe de France peine aussi à faire rêver les diffuseurs, qui proposent des offres à l'économie, ou impossibles à accepter.
Le football français tire la langue avec les droits TV. La Ligue 1 a vu DAZN jeter l’éponge après une seule saison, une spécialité pour la plate-forme britannique qui a estimé que la rentabilité de notre championnat était impossible à atteindre. Le constat est sévère, et oblige les clubs à faire quasiment une croix sur tout revenu lié aux droits TV.

De 22 ME à moins de 10 ME ?

Cela risque d’être la même chose pour la Coupe de France, dont l’appel d’offres pour la période 2026-2030 est infructueux. La FFF mène les négociations au moment où vont se disputer les 32e de finale de la compétition. Mais le contrat actuel (8 ME de France Télévisions et 4 ME de BeIN Sports) aura du mal à être préservé.
En effet, le groupe du service public a bien tenté de se positionner sur le lot lui permettant d’avoir une affiche à chaque tour, et des matchs sur ses antennes régionales, mais l’offre n’a pas pu être validée, ni même acceptée. Comme le précise L’Equipe, non seulement le montant proposé était à la baisse, mais en plus, en raison des coupes budgétaires, l’offre n’a pas été validée par la direction du groupe.
Dans ces conditions, la FFF n’a pas pu accepter cette proposition et se voit obligée de négocier directement avec les diffuseurs intéressés. Ce ne sera donc plus une question de surenchère et de bataille pour avoir les droits de la Coupe de France, mais de trouver un accord qui risque d’être revu à la baisse. C’est une tendance qui touche tout le football français, puisque la Coupe de France rapportait avant 22 ME par an à la FFF, et le prochain contrat pourrait bien avoir du mal à aller chercher les 10 ME si cela continue.

Derniers commentaires

TV : Panique sur les droits, ce diffuseur est à l’agonie

C’est bien la coupe de france mais qui la regarde? Les supporters des petits clubs qui tres exceptionnellement brillent dans cette compétition... soit quelques milliers de téléspectateurs. Faut avouer qu'entre un match de LDC et celui de la coupe de France l'intérêt n’est pas tout à fait le même. Bref entre regarder des matchs deL1 de LDC pour les plus fanas ceux de la 1° league de la ligua ... et ceux de la CdF cela fait bcp de matchs ... autant regarder les plus intéressants....

Le Mondial 2026 connaît son premier scandale

Ca fait un moment que ce n'est plus du tout populaire réveillez vous

Une belle vente inattendue, l'OL ne le pleurera pas

Sergio Ramos ^^

OL : Fonseca, Satriano, Walid Acherchour n'en peut plus

La "faible" équipe de Go Ahead Eagles a gagné 2-1 contre Aston Villa. Mr Acherchour un peu de respect pour ce club. Que ces mecs arrêtent de minimiser le talent des équipes qu'ils ne connaissent pas....

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

ah bon? pourtant apprends la regle du HJ alors..... t es bete mon pauvre ami.....d une tristesse

