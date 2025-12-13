Mbappé-PSG : La justice confirme, Paris récupère 55ME

Ce samedi, la cour d'appel de Paris a confirmé que le PSG avait eu gain de cause concernant la saisie conservatoire de 55 millions d'euros réclamée par Kylian Mbappé. Mais, le combat n'est pas terminé.

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, la guerre juridique n'est pas terminée. Mais, ce samedi, la cour d'appel de Paris a confirmé à nos confrères de l' Agence France Presse qu'effectivement une décision avait été prise cette semaine afin que la saisie conservatoire de 55 millions d'euros soit irrévocablement levée. Cette demande avait été faite par l'attaquant français du Real Madrid, lequel réclame des salaires et des primes au PSG.

En avril dernier, le tribunal avait donné raison au clan Mbappé. Cependant, cette décision d'exiger du PSG qu'il mette sous séquestre 55ME avait été cassée le 26 mai. Kylian Mbappé avait fait appel de cette décision, malheureusement pour lui, la cour d'appel lui a donné tort et Nasser Al-Khelaifi peut disposer comme il le souhaite. De plus, c'est le joueur madrilène qui va payer 3.000 euros « pour abus de procédure ».

Mbappé et le PSG ont rendez-vous mardi au tribunal

C'est évidemment une victoire de principe, car sur le fond du dossier le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi sont encore dans l'attente d'une décision autrement plus coûteuse pour le camp qui aura tort. Ce mardi 16 décembre, le tribunal des Prud'hommes doit rendre son jugement concernant les demandes de Kylian Mbappé et du PSG. Tandis que la star tricolore exige désormais 263 millions d'euros de son ancienne équipe, Paris réclame la somme gigantesque de 440 millions d'euros à Mbappé.

Mais, sans même attendre de savoir ce que l'instance va décider, il est clair que l'affaire ira en appel. Cela repoussera d'autant une décision finale dans une affaire qui a suscité énormément de commentaires compte tenu des sommes en jeu, mais également du fait que Mbappé et le PSG sont immensément populaires.