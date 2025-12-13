Un nouveau crack en approche, le PSG envoie 60 ME

Le PSG ne souhaite pas bouleverser son effectif, mais reste attentif à la situation de certains jeunes talents. Le profil de Saïd El Mala séduit particulièrement la direction des champions d’Europe.

Le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un ou deux mouvements cet hiver sur le marché des transferts, même si Luis Enrique se montre globalement satisfait de son groupe actuel. Il est donc peu probable de voir le club insister fortement pour recruter à court terme. L’été prochain devrait en revanche offrir davantage de latitude aux champions d’Europe pour cibler des profils capables de s’inscrire dans la durée. En Allemagne, un joueur retient tout particulièrement l’attention du PSG : Saïd El Mala.

Le PSG se décide dans le dossier El Mala

Selon des informations relayées par Sport Bild, les pensionnaires du Parc des Princes tenteront en effet le coup l'été prochain pour recruter l'ailier allemand du FC Cologne. Le PSG réfléchirait d'ailleurs à envoyer une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros pour avoir gain de cause dans ce dossier XXL. Surtout que des clubs comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Chelsea sont également intéressés par le crack de 19 ans.

Depuis le début de la saison, Saïd El Mala a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues avec Cologne, inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives. Son style de jeu et son sens du collectif séduisent particulièrement la direction parisienne. Malgré une grosse marge de progression et une concurrence importante au PSG, El Mala peut s’inspirer des jeunes joueurs qui ont récemment réussi à se faire un nom dans la capitale française. Un point rassurant avant de faire un premier choix énorme dans sa jeune carrière.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, il devra maintenir son rythme avec Cologne. D’autant plus qu’une belle surprise pourrait l’attendre en fin de saison : l’honneur de participer à la Coupe du monde 2026 sous les couleurs de l’Allemagne.