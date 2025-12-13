EdF : Benzema au Mondial, Rothen est fou de rage

Karim Benzema a surpris tous les observateurs dans une interview accordée à L'Equipe. L'attaquant d'Al-Ittihad a avoué vouloir participer au Mondial 2026 avec l'Equipe de France. Un vœu jugé absurde par Jérôme Rothen.

L'Equipe à Dubaï, le Ballon d'Or 2022 a indiqué se tenir prêt pour jouer la Coupe du monde 2026 avec la France si Didier Deschamps l'appelait. « Si on m'appelle, je viens, je joue ! », a t-il lâché. Une phrase qui a étonné les journalistes et les supporters français. Outre le fait que Benzema joue en Arabie Saoudite actuellement, son aventure en bleu s'est mal terminée en 2022.

Un simple coup de com de Benzema ?

Touché à la cuisse lors du Mondial au Qatar, le joueur formé à l'OL avait quitté le groupe France en pleine nuit et en catimini. Un départ contre son gré ? C'est ce que l'attaquant a semblé suggérer dans la presse et sur ses réseaux sociaux pendant de nombreux mois. Dans ce contexte, la prise de parole de Karim Benzema n'est pas jugée sérieuse par Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du PSG a affirmé qu'il était impossible que Deschamps convoque Benzema au Mondial. Selon lui, les déclarations de l'attaquant ne sont qu'un simple coup de communication.

« Non, je ne vois pas pourquoi. Ce n’est pas parce que Karim fait une interview aujourd’hui… […] J’ai l’impression que les acteurs oublient ce qu’il s’est passé au Qatar : la blessure à la cuisse, l’IRM, qui a menti, qui n’a pas menti ? […] Benzema nous avait dit « Un jour, je raconterai la vérité. » Cet entretien est calculé, tout est calculé. Mais comment tu as envie de revenir à six mois de la Coupe du monde ? Arrêtez vos conneries ! Il y a eu des matchs avant pour se qualifier, il y a eu un Euro avant. Alors l’Euro, il n’avait pas envie de le faire ?! », a t-il expliqué sur RMC. Sportivement, il y a de toute façon peu de chance que Benzema tire son épingle du jeu face à la jeune génération française.