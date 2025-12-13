ICONSPORT_272058_0020

EdF : Benzema au Mondial, Rothen est fou de rage

Equipe de France13 déc. , 17:00
parMehdi Lunay
0
Karim Benzema a surpris tous les observateurs dans une interview accordée à L'Equipe. L'attaquant d'Al-Ittihad a avoué vouloir participer au Mondial 2026 avec l'Equipe de France. Un vœu jugé absurde par Jérôme Rothen.
Aura t-on droit à un troisième chapitre Karim Benzema en Equipe de France ? L'ancien attaquant du Real Madrid a ouvert la porte à un retour en bleu jeudi. Interrogé par les journalistes de L'Equipe à Dubaï, le Ballon d'Or 2022 a indiqué se tenir prêt pour jouer la Coupe du monde 2026 avec la France si Didier Deschamps l'appelait. « Si on m’appelle, je viens, je joue ! », a t-il lâché. Une phrase qui a étonné les journalistes et les supporters français. Outre le fait que Benzema joue en Arabie Saoudite actuellement, son aventure en bleu s'est mal terminée en 2022.

Un simple coup de com de Benzema ?

Touché à la cuisse lors du Mondial au Qatar, le joueur formé à l'OL avait quitté le groupe France en pleine nuit et en catimini. Un départ contre son gré ? C'est ce que l'attaquant a semblé suggérer dans la presse et sur ses réseaux sociaux pendant de nombreux mois. Dans ce contexte, la prise de parole de Karim Benzema n'est pas jugée sérieuse par Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du PSG a affirmé qu'il était impossible que Deschamps convoque Benzema au Mondial. Selon lui, les déclarations de l'attaquant ne sont qu'un simple coup de communication.
« Non, je ne vois pas pourquoi. Ce n’est pas parce que Karim fait une interview aujourd’hui… […] J’ai l’impression que les acteurs oublient ce qu’il s’est passé au Qatar : la blessure à la cuisse, l’IRM, qui a menti, qui n’a pas menti ? […] Benzema nous avait dit « Un jour, je raconterai la vérité. » Cet entretien est calculé, tout est calculé. Mais comment tu as envie de revenir à six mois de la Coupe du monde ? Arrêtez vos conneries ! Il y a eu des matchs avant pour se qualifier, il y a eu un Euro avant. Alors l’Euro, il n’avait pas envie de le faire ?! », a t-il expliqué sur RMC. Sportivement, il y a de toute façon peu de chance que Benzema tire son épingle du jeu face à la jeune génération française.
0
Derniers commentaires

TV : Panique sur les droits, ce diffuseur est à l’agonie

C’est bien la coupe de france mais qui la regarde? Les supporters des petits clubs qui tres exceptionnellement brillent dans cette compétition... soit quelques milliers de téléspectateurs. Faut avouer qu'entre un match de LDC et celui de la coupe de France l'intérêt n’est pas tout à fait le même. Bref entre regarder des matchs deL1 de LDC pour les plus fanas ceux de la 1° league de la ligua ... et ceux de la CdF cela fait bcp de matchs ... autant regarder les plus intéressants....

Le Mondial 2026 connaît son premier scandale

Ca fait un moment que ce n'est plus du tout populaire réveillez vous

Une belle vente inattendue, l'OL ne le pleurera pas

Sergio Ramos ^^

OL : Fonseca, Satriano, Walid Acherchour n'en peut plus

La "faible" équipe de Go Ahead Eagles a gagné 2-1 contre Aston Villa. Mr Acherchour un peu de respect pour ce club. Que ces mecs arrêtent de minimiser le talent des équipes qu'ils ne connaissent pas....

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

ah bon? pourtant apprends la regle du HJ alors..... t es bete mon pauvre ami.....d une tristesse

