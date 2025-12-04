TV : La Ligue 1 sur Canal+, le clan Labrune rigole

Longtemps au coeur des critiques, notamment pour sa gestion des droits TV et sa mauvaise relation avec Canal+, Vincent Labrune est plus en retrait depuis l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media.

Homme fort de la Ligue de Football Professionnel depuis plusieurs années, Vincent Labrune a subi de nombreuses critiques, principalement en raison de sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi et pour sa gestion discutable des droits TV. L’ancien président de l’Olympique de Marseille a notamment porté la responsabilité, à juste titre ou pas, de la mauvaise relation entretenue par la LFP avec Canal+. Reste que depuis six mois, c’est désormais Nicolas de Tavernost qui gère ce dossier.

Le nouveau patron de LFP Media a été recruté pour lancer la chaîne Ligue1+, qui est plutôt un succès commercial pour le moment. Son job consiste aussi à renouer le lien avec de potentiels diffuseurs, dont Canal+, pour préparer l’avenir sereinement. Reste que pour l’heure, la relation avec la chaîne cryptée ne s’est pas améliorée, ce qu’un proche de Vincent Labrune ne manque pas de rappeler dans les colonnes de L’Equipe.

« Le problème avec Canal+n'était pas que du fait de Vincent, puisque Nicolas ne fait pas mieux. Vincent a laissé l'espace à Nicolas, un DG de LFP Media fort, et il se concentre sur la mise en place de la PPL et la réforme de la gouvernance » explique-t-on dans son entourage. On ne manque donc pas de rappeler qu’avec Vincent Labrune en première ligne ou pas, rien ne bouge entre la Ligue et Canal+. La preuve, selon les proches du patron de la LFP, que le problème ne venait finalement pas du natif d’Orléans.

Un retour de la Ligue 1 sur Canal+ semble de toute façon improbable depuis que la chaîne cryptée a officiellement annoncé qu’elle avait acquis de nouveau 100% des droits TV de la Ligue des Champions, de l’Europa League et de la Conférence League jusqu’en 2031. Une mauvaise nouvelle pour les présidents de Ligue 1, convaincus que Canal+ aurait pu se rabattre sur le championnat de France si la chaîne avait perdu gros lors de l’attribution des droits TV des coupes d’Europe. Ce n’est pas le cas et il n’y a donc aucune raison pour Canal+ de faire son retour sur la diffusion de la Ligue 1.