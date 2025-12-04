ICONSPORT_264181_0105

TV : La Ligue 1 sur Canal+, le clan Labrune rigole

Ligue 104 déc. , 15:00
parCorentin Facy
0
Longtemps au coeur des critiques, notamment pour sa gestion des droits TV et sa mauvaise relation avec Canal+, Vincent Labrune est plus en retrait depuis l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media.
Homme fort de la Ligue de Football Professionnel depuis plusieurs années, Vincent Labrune a subi de nombreuses critiques, principalement en raison de sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi et pour sa gestion discutable des droits TV. L’ancien président de l’Olympique de Marseille a notamment porté la responsabilité, à juste titre ou pas, de la mauvaise relation entretenue par la LFP avec Canal+. Reste que depuis six mois, c’est désormais Nicolas de Tavernost qui gère ce dossier.
Le nouveau patron de LFP Media a été recruté pour lancer la chaîne Ligue1+, qui est plutôt un succès commercial pour le moment. Son job consiste aussi à renouer le lien avec de potentiels diffuseurs, dont Canal+, pour préparer l’avenir sereinement. Reste que pour l’heure, la relation avec la chaîne cryptée ne s’est pas améliorée, ce qu’un proche de Vincent Labrune ne manque pas de rappeler dans les colonnes de L’Equipe.
« Le problème avec Canal+n'était pas que du fait de Vincent, puisque Nicolas ne fait pas mieux. Vincent a laissé l'espace à Nicolas, un DG de LFP Media fort, et il se concentre sur la mise en place de la PPL et la réforme de la gouvernance » explique-t-on dans son entourage. On ne manque donc pas de rappeler qu’avec Vincent Labrune en première ligne ou pas, rien ne bouge entre la Ligue et Canal+. La preuve, selon les proches du patron de la LFP, que le problème ne venait finalement pas du natif d’Orléans.

Lire aussi

Audience : Petit score pour PSG-Tottenham sur Canal+Audience : Petit score pour PSG-Tottenham sur Canal+
Un retour de la Ligue 1 sur Canal+ semble de toute façon improbable depuis que la chaîne cryptée a officiellement annoncé qu’elle avait acquis de nouveau 100% des droits TV de la Ligue des Champions, de l’Europa League et de la Conférence League jusqu’en 2031. Une mauvaise nouvelle pour les présidents de Ligue 1, convaincus que Canal+ aurait pu se rabattre sur le championnat de France si la chaîne avait perdu gros lors de l’attribution des droits TV des coupes d’Europe. Ce n’est pas le cas et il n’y a donc aucune raison pour Canal+ de faire son retour sur la diffusion de la Ligue 1.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277767_0067
Equipe de France

Un taulier de Lens interpelle Deschamps, ce n'est pas Thauvin

liverpool pense a un francais pour remplacer salah iconsport 267776 0061 397889
Premier League

Mohamed Salah et Liverpool, c'est fini

ICONSPORT_273541_0122
PSG

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

retraite yaya toure stoppe tout il veut devenir entraineur icon 36417361252855
OL

L’OL recalé, il préfère l’ambiance à Monaco

Fil Info

18:30
Un taulier de Lens interpelle Deschamps, ce n'est pas Thauvin
18:00
Mohamed Salah et Liverpool, c'est fini
17:30
Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone
17:00
L’OL recalé, il préfère l’ambiance à Monaco
16:40
CdM 2026 : Messi attend la France avec zéro pression
16:20
OM : Benatia fait une promesse impossible à tenir
16:00
L’OL met la main à la poche et publie un communiqué
15:30
Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

Derniers commentaires

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

La coupe du monde de Messi est honteuse

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

si le PSG ne gagne pas la LDC, je ne pense pas qu il l aurait eu

L’OL met la main à la poche et publie un communiqué

face a la polemique ils se sentent obligés.... enfin l important restera un match et une ambiance inoubliable pour les amateurs. ca c est cool

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

La DNCG peut sanctionner un club à la fin d’une saison, mais ne peut pas empêcher un actionnaire d’acheter un club. Elle n'a pas le pouvoir pour ça. Et c'est suite aux problèmes de l'OL que le sénateur Laurent Lafon avait fait une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir de la DNCG.

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

Ce n'était pas Le Mans mais l'US Orléans. Laisser la recette aux clubs amateurs est une coutume, pas une obligation. Et le PSG laisse toujours la recette, sauf que l'US Orléans a le statut "Professionnel", même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens. C'est bien de se renseigner un minimum avant d'écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading