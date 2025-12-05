Euphorie terminée, Ligue 1+ n’y arrive plus

Fière de ses débuts, Ligue 1+ entre dans une phase plus compliquée. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel ne parvient plus à attirer de nouveaux abonnés. Finalement, l’objectif fixé pour le terme de la saison ne sera pas si simple à atteindre.

Ça se complique pour Ligue 1+. En réussite durant les semaines qui ont suivi son lancement, le principal diffuseur du championnat français peine à augmenter son nombre de clients. Lors du Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel ce jeudi, le directeur général de LFP Media Nicolas de Tavernost a annoncé 1,08 million d’abonnés comme en novembre dernier, rapportent nos confrères de RMC. Le chiffre est évidemment honorable mais force est de constater que la chaîne créée par l’instance stagne après des débuts prometteurs.

Quelles solutions pour Ligue 1+ ?

Finalement, il ne sera pas si simple d’atteindre l’objectif fixé pour le terme de la saison, à savoir 1,15 million d’abonnés. Ligue 1+ doit donc étudier diverses manières d’attirer du monde sans compter sur la complicité de Canal+ . Bien évidemment, la diffusion des matchs des Girondins de Bordeaux à domicile ne suffira pas. Ce nouvel accord permettra uniquement d’agrandir le catalogue et de séduire quelques supporters bordelais, sachant que leurs rencontres de National 2 sont proposées en co-diffusion avec la chaîne gratuite TV7. Pour continuer à évoluer, Ligue 1+ mise davantage sur la possible récupération du neuvième match par journée, celui toujours détenu par beIN Sports.

Les deux parties ont prévu de résoudre leur conflit au tribunal lundi prochain. Proposer l’intégralité des rencontres du championnat peut aider Ligue 1+ à s’offrir d’autres abonnés, mais aussi à augmenter son prix. Il faut également rappeler que la nouvelle chaîne poursuit activement sa lutte contre le piratage de ses contenus. Si les autorités parviennent à couper les accès utilisés par les milliers de fraudeurs, la plateforme pourrait bien récupérer quelques amateurs de Ligue 1. Du moins si le tarif reste jugé abordable.