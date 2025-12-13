Le Mondial 2026 connaît son premier scandale

Alors que la FIFA promettait des tarifs abordables, le prix des places pour les matchs du Mondial 2026 ne respecte absolument pas les engagements pris. Les montants annoncés sont largement supérieurs et provoquent la colère des supporters dans de nombreux pays comme la France.

Dans cette période où le pouvoir d’achat des Français représente un sujet sensible, les plus fidèles supporters des Bleus ont pris un coup sur la tête. Alors que la FIFA promettait des tarifs abordables, avec des billets à partir de 51 euros en phase de groupes, le prix des places pour la Coupe du monde 2026 a été nettement revu à la hausse. Les groupes de supporters ont reçu la grille des tarifs. Résultat, un match de la phase de groupes coûtera entre 191 et 604 euros, tandis que la finale obligerait à payer entre 3 601 à 7 466 euros.

Même en tant que membre d’une association de supporters, suivre le parcours des Bleus jusqu’à une éventuelle finale coûterait 6 050 euros en catégorie 3, 9 919 euros en catégorie 2 ou 14 281 euros en catégorie 1 ! De quoi agacer Yannick Vanhée, président de la Fédération des associations nationales de supporters tricolores. « C'est pitoyable, a-t-il réagi auprès de L’Equipe. Depuis des années, en France comme à l'étranger, on se bat pour un tarif populaire, et, là, le rêve américain s'éloigne... On est abasourdis. C'est la honte du football. » Les associations ne comptent se laisser faire. Mais à leur niveau, une contestation semble inutile.

« Seules les Fédés peuvent agir, a reconnu Yannick Vanhée. Ils sont en train de tuer le foot, c'est la fin pour les amoureux des stades. Depuis hier (jeudi), il y a une moitié de membres en moins partants. Certains avaient boycotté le Qatar et se demandant s'ils n'auraient pas dû le faire pour celle-ci. On savait que l'Amérique serait extrêmement chère mais c'est un couperet en plus qui tombe. Pour mes adhérents qui gagnent le Smic ou un peu plus, personne n'ira. » Pour ne rien arranger, les supporters intéressés doivent acter leur déplacement dans les 10 jours et régler la totalité d’avance jusqu’à une éventuelle finale. Le tout sans compter le voyage et l'hébergement.