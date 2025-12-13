ol le drapeau de l algerie interdit a lyon iconsport 082151 0073 398505
Algérie football

CAN 2025 : L'Algérie dévoile sa liste, ça promet

CAN 202513 déc. , 16:16
parClaude Dautel
0
La Fédération algérienne de football a dévoilé ce samedi la liste des joueurs retenus par Vladimir Petkovic pour la CAN 2025, laquelle débutera pour les Fennecs contre le Soudan le 24 décembre à Rabat. Un groupe mêlant à la fois des joueurs d'expérience, mais également des pépites du foot algérien. Néanmoins, l'absence d'Abdelli fait quand même scandale.
Le groupe de l'Algérie
Gardiens : O. Benbot, L.Zidane, A.Mandrea
Défenseurs : R.Belghali, R.Ait-Nouri, Y.Atal, M.Dorval, J.Hadjam, Z.Belaïd, R.Bensebaini, S.Chergui, A.Mandi, M.Tougai
Milieux de terrain : I.Bennacer, R.Zerrouki, A.Zorgane, H.Boudaoui, H.Aouar, F.Chaibi. I.Maza
Attaquants : M.Amoura, I.Kebbal, R.Mahrez, A. Hadj Moussa, A.Boulbina, M.Bakrar, R.Bounedjah, R.Berkane
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

