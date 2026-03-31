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TV : Omar Da Fonseca sur le départ, BeInSports répond

TV31 mars , 10:40
parCorentin Facy
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Commentateur phare de la Liga sur BeInSports depuis 2012, Omar Da Fonseca est annoncé sur le départ. Au sein de la chaîne, on estime néanmoins que rien n’est encore tranché concernant le fantasque consultant argentin.
Les amoureux du Real Madrid et du FC Barcelone l’entendent chaque week-end. Consultant au côté de Damien Da Silva sur BeInSports pour commenter les plus grandes affiches de Liga, Omar Da Fonseca pourrait s’arrêter à la fin de la saison. Le consultant sera bien présent sur les antennes de BeInSports pour la Coupe du monde, mais il pourrait se diriger vers la sortie ensuite. C’est en tout cas les informations qui avaient été évoquées il y a quelques jours.
Au sein de la chaîne, on est néanmoins très attaché à ce consultant qui dénote dans le paysage audiovisuel actuel et qui a réussi à nouer au fil des années une relation très forte avec les amoureux de la Liga. Interrogé par Ouest France, le directeur des programmes de BeInSports Florent Houzot a ainsi confié que « rien n’est tranché » concernant l’avenir d’Omar Da Fonseca, qui pourrait donc prolonger l’aventure avec BeInSports au terme de cette saison 2025-2026. Le consultant argentin, qui sera présent sur les antennes de la chaîne qatarie pour la Coupe du monde, ne commentera en tout cas pas les matchs de l’équipe de France.

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Comme indiqué par ailleurs, ce sont Christophe Josse et Daniel Bravo, qui commentent l’affiche du samedi à 17 heures en Ligue 1 depuis le début de la saison, qui auront ce privilège. A l’instar d’Omar Da Fonseca et des autres commentateurs de BeInSports, ils ne se rendront pas sur place aux Etats-Unis « à cause d’une logistique compliquée », a ajouté le directeur des programmes de la chaîne. La question pour les amoureux du championnat espagnol est de savoir si les matchs commentés par Omar Da Fonseca sur BeInSports cet été à la Coupe du monde seront les dernières occasions de l’entendre, ou si l’aventure va finalement continuer.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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