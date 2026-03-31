TV : Omar Da Fonseca sur le départ, BeInSports répond

Commentateur phare de la Liga sur BeInSports depuis 2012, Omar Da Fonseca est annoncé sur le départ. Au sein de la chaîne, on estime néanmoins que rien n’est encore tranché concernant le fantasque consultant argentin.

Les amoureux du Real Madrid et du FC Barcelone l’entendent chaque week-end. Consultant au côté de Damien Da Silva sur BeInSports pour commenter les plus grandes affiches de Liga, Omar Da Fonseca pourrait s’arrêter à la fin de la saison. Le consultant sera bien présent sur les antennes de BeInSports pour la Coupe du monde, mais il pourrait se diriger vers la sortie ensuite. C’est en tout cas les informations qui avaient été évoquées il y a quelques jours.

Au sein de la chaîne, on est néanmoins très attaché à ce consultant qui dénote dans le paysage audiovisuel actuel et qui a réussi à nouer au fil des années une relation très forte avec les amoureux de la Liga. Interrogé par Ouest France, le directeur des programmes de BeInSports Florent Houzot a ainsi confié que « rien n’est tranché » concernant l’avenir d’Omar Da Fonseca, qui pourrait donc prolonger l’aventure avec BeInSports au terme de cette saison 2025-2026. Le consultant argentin, qui sera présent sur les antennes de la chaîne qatarie pour la Coupe du monde, ne commentera en tout cas pas les matchs de l’équipe de France.

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