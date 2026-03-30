Mondial 2026 : Beinsports gardera ses commentateurs à Paris

Beinsports va diffuser l'intégralité du Mondial 2026, mais la chaîne sportive franco-qatarie a décidé que les 104 rencontres de cette compétition seront commentées depuis la France et non sur place.

Christophe Josse et Daniel Bravo ne passeront pas une partie de leur été en Amérique du Nord ou au Mexique. En effet, dans Ouest-France, la direction de Beinsports, seule chaîne à diffuser les 140 matchs de la prochaine Coupe du monde de football (11 juin au 19 juillet), a décidé que la logistique serait trop énorme pour installer de l'autre côté de l'Atlantique ses différentes équipes de commentateurs. Florent Houzot, directeur de la rédaction de Beinsports, a confirmé cette décision liée à la complexité d'une telle délocalisation de ses équipes. Cependant, le média sportif aura tout de même des journalistes sur place, douze précisément, dont la moitié suivra le parcours de l'équipe de France lors de ce Mondial.

Beinsports va mettre le paquet

Cette équipe spécialement rattachée à l'équipe de France fournira une émission quotidienne entre 16 heures et 18 heures sur la vie et les performances des Bleus dans un Mondial dont les Tricolores sont parmi les grands favoris. Pour ses Beinsports a promis de mettre les petits plats dans les grands durant la prochaine Coupe de Monde. « Nous allons faire nos trois-huit à nous. Il y aura d’abord le live des matches, de 16 h à 7 h du matin (...) Puis, la matinale, de 7 h à 10 h, sera consacrée aux news, avec une émission intitulée « Good Morning America » qui proposera l’ensemble des images de la nuit. Enfin, la tranche 10 h - 16 h sera celle du best-of, avec des résumés de 26 minutes des derniers matches », précise, dans le quotidien régional, le patron de la rédaction de Beinsports.