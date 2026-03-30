Beinsports
Christophe Josse et Danie Bravo, le duo de Beinsports

Mondial 2026 : Beinsports gardera ses commentateurs à Paris

TV30 mars , 14:30
parClaude Dautel
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Beinsports va diffuser l'intégralité du Mondial 2026, mais la chaîne sportive franco-qatarie a décidé que les 104 rencontres de cette compétition seront commentées depuis la France et non sur place.
Christophe Josse et Daniel Bravo ne passeront pas une partie de leur été en Amérique du Nord ou au Mexique. En effet, dans Ouest-France, la direction de Beinsports, seule chaîne à diffuser les 140 matchs de la prochaine Coupe du monde de football (11 juin au 19 juillet), a décidé que la logistique serait trop énorme pour installer de l'autre côté de l'Atlantique ses différentes équipes de commentateurs. Florent Houzot, directeur de la rédaction de Beinsports, a confirmé cette décision liée à la complexité d'une telle délocalisation de ses équipes. Cependant, le média sportif aura tout de même des journalistes sur place, douze précisément, dont la moitié suivra le parcours de l'équipe de France lors de ce Mondial.

Beinsports va mettre le paquet

Cette équipe spécialement rattachée à l'équipe de France fournira une émission quotidienne entre 16 heures et 18 heures sur la vie et les performances des Bleus dans un Mondial dont les Tricolores sont parmi les grands favoris. Pour ses Beinsports a promis de mettre les petits plats dans les grands durant la prochaine Coupe de Monde. « Nous allons faire nos trois-huit à nous. Il y aura d’abord le live des matches, de 16 h à 7 h du matin (...) Puis, la matinale, de 7 h à 10 h, sera consacrée aux news, avec une émission intitulée « Good Morning America » qui proposera l’ensemble des images de la nuit. Enfin, la tranche 10 h - 16 h sera celle du best-of, avec des résumés de 26 minutes des derniers matches », précise, dans le quotidien régional, le patron de la rédaction de Beinsports.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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