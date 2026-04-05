TV : M6 n'aura pas son Téléfoot le dimanche

David Larramendy, président du groupe M6, n'a pas fait dans la langue de bois lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité que sa chaîne vedette diffuse un magazine dominical sur le football la saison prochaine, Téléfoot ayant abandonné le créneau.

L'Equipe, David Larramendy, grand patron de M6 a fait connaître ses intentions dans ce dossier. Les amateurs de football vont devoir s'y faire, Téléfoot va bientôt tirer le rideau sur TF1, la Une ayant décidé que cette émission était trop onéreuse. Même si ce rendez-vous était mythique, cette émission avait un coût et du côté de TF1, on a décidé que c'était devenu trop excessif par rapport aux audiences. La tentation pouvait être grande pour M6, diffuseur officiel de la prochaine Coupe du Monde, de récupérer cette place et d'installer un magazine sur le football, en reprenant pourquoi pas les droits de la Ligue 1 que TF1 abandonnera après un accord avec la LFP. Dans, David Larramendy, grand patron de M6 a fait connaître ses intentions dans ce dossier.

M6 ne refera pas un Téléfoot

Répondant à Sacha Nokovitch, David Larramendy a confirmé que même si M6 sera la chaîne du football durant l'été qui vient avec la diffusion de la Coupe du Monde, elle ne sera pas celle qui reprendra le créneau du dimanche matin. « L’économie d’un tel programme, avec tout ce qui est disponible sur les plateformes sociales, est devenue plus complexe qu’avant. C’est probablement ce qui a poussé la direction de TF1 à arrêter la diffusion. Donc ce n’est pas à l’ordre du jour pour M6 », a précisé le dirigeant du groupe M6. Et ce dernier d'également préciser qu'il n'était pas question pour M6 de racheter à la Une les derniers matchs de préparation des Bleus avant le début du Mondial. « Ils ont leur contrat avec la Fédération française de football et nous, nous restons concentrés sur la Coupe du monde, c'est très bien comme cela », a ajouté David Larramendy.