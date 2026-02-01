ICONSPORT_239756_0076

TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports

TV01 févr. , 9:20
parCorentin Facy
En pleine retransmission du match entre le Paris FC et l’OM samedi après-midi, Daniel Bravo a dérapé avec un commentaire sexiste à l’encontre de Gaëtane Thiney, directrice sportive du PFC.
BeInSports se serait bien passé d’une telle polémique alors que son duo de commentateurs est déjà vivement critiqué depuis le début de la saison par les amoureux de Ligue 1. En pleine retransmission du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC samedi après-midi (17h) au stade Jean-Bouin, le consultant Daniel Bravo a quelque peu dérapé. Alors que l’on voyait à l’image Gaëtane Thiney, directrice sportive du PFC, le consultant de BeInSports a analysé la scène d’une étrange façon.
« Elle est comme vous Daniel, elle donne des explications techniques » a d’abord lancé Christophe Josse, analysant les images de Gaëtane Thiney qui semblait expliquer le positionnement des joueurs à une autre femme en tribunes. Daniel Bravo n’a visiblement pas été convaincu par l’explication de son collègue. « Je ne la trouve pas très attentive. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie » a répliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, provoquant la stupéfaction de Chrisrtophe Josse, lequel a répliqué avec un « non, non, non » assez gêné. S’en est suivi un moment de plusieurs secondes de silence. Une polémique qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et qui pourrait bien porter préjudicie à Daniel Bravo et à BeInSports.
J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie
- Daniel Bravo au sujet de Gaëtane Thiney 
Le consultant de 62 ans est déjà la cible de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs et des internautes depuis le début de la saison, cela ne va certainement pas arranger son cas. Pour rappel, BeInSports diffuse actuellement l’affiche du samedi à 17 heures lors de chaque journée de Ligue 1. Une habitude qui va prendre fin dès la saison 2026-2027 puisque la chaîne Ligue1+ qui appartient à la Ligue de Football Professionnel va récupérer cette dernière et affiche et va ainsi diffuser 100% des matchs de Ligue 1. Une bonne nouvelle qui aura toutefois une conséquence puisque l’abonnement devrait être augmenté à hauteur de 20 euros par mois.
Derniers commentaires

Rester à l’OL, Endrick a menti

'est véritablement en juin ou après la CM que l'on sera fixé . Tout comme pour Morton ou Kluivert ( qui pourrai intéresser le Réal )

TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports

Et ? Bande de fragiles ! Sérieux on peut plus rien dire. De toute manière sa place c'est à la Kouizine !

Rester à l’OL, Endrick a menti

et beaucoup d'autres encore Hendrick a de l'ambition et tient à la sélection , financièrement un prêt un an de plus sera réalisable si l'OL se qualifie en LDC

L'OM accepte de payer pour Abdelli, accord imminent

Un joueur de L1 en surpoids Faudra pas chialer derrière et se trouver des excuses.

Rester à l’OL, Endrick a menti

Cela fait un et demi qu'il ne jouait pas alors qu'il en avait manifestement le niveau ; le Réal cherche un AC et décalera MBappé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading