TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports

En pleine retransmission du match entre le Paris FC et l’OM samedi après-midi, Daniel Bravo a dérapé avec un commentaire sexiste à l’encontre de Gaëtane Thiney, directrice sportive du PFC.

BeInSports se serait bien passé d’une telle polémique alors que son duo de commentateurs est déjà vivement critiqué depuis le début de la saison par les amoureux de Ligue 1 . En pleine retransmission du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC samedi après-midi (17h) au stade Jean-Bouin, le consultant Daniel Bravo a quelque peu dérapé. Alors que l’on voyait à l’image Gaëtane Thiney, directrice sportive du PFC, le consultant de BeInSports a analysé la scène d’une étrange façon.

« Elle est comme vous Daniel, elle donne des explications techniques » a d’abord lancé Christophe Josse, analysant les images de Gaëtane Thiney qui semblait expliquer le positionnement des joueurs à une autre femme en tribunes. Daniel Bravo n’a visiblement pas été convaincu par l’explication de son collègue. « Je ne la trouve pas très attentive. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie » a répliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, provoquant la stupéfaction de Chrisrtophe Josse, lequel a répliqué avec un « non, non, non » assez gêné. S’en est suivi un moment de plusieurs secondes de silence. Une polémique qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et qui pourrait bien porter préjudicie à Daniel Bravo et à BeInSports.

J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie - Daniel Bravo au sujet de Gaëtane Thiney