TV : Ligue1+ lâche 20 millions d’euros pour vous retenir

Personne ne l’avait vu venir mais Ligue1+ a décidé de lâcher 20 millions d’euros à la FIFA pour récupérer 100% des matchs de la Coupe du monde 2026. Une information étonnante et qui soulève des questions.
La Coupe du monde 2026 sera à suivre sur M6… et sur Ligue1+ l’été prochain. A la surprise générale, un accord a été trouvé entre la FIFA et la plateforme de la LFP à hauteur de 20 millions d’euros
pour la diffusion de 100% des matchs du Mondial aux Etats-Unis. Un sacré coup de la part de Ligue1+, qui grille sur ce dossier la concurrence de BeInSports, habituel diffuseur payant des grandes compétitions internationales. Nicolas de Tavernost a annoncé ce mercredi aux présidents de Ligue 1
et de Ligue 2 la grande nouvelle et cette décision a été saluée à l’unanimité par les dirigeants du football français.
Une question se pose tout de même : pourquoi la LFP, qui a déjà du mal à rémunérer les clubs avec ce nouveau modèle de droits TV, a-t-elle lâché 20 millions d’euros à la FIFA pour diffuser une compétition dont les matchs les plus attractifs seront disponibles en clair sur M6 ? L’économiste David Gluzman a justement posé la question sur X. La réponse semble assez simple, Ligue1+ veut proposer du contenu pendant l’été afin de ne pas perdre trop d’abonnés durant les trois mois sans Ligue 1
.
Autrement dit, l’investissement de 20 millions d’euros est nécessaire pour ne pas repartir à zéro en 2026-2027 alors que la chaîne compte plus d’un million d’abonnés qu’il faut absolument retenir. « Rétention d’abonnés et justifier une facturation pendant l’intersaison chez les abonnés engagés » a notamment publié le journaliste de L’Equipe Sacha Nokovitch, qui maîtrise le sujet à merveille.
Rien de pire qu’un écran noir pour perdre des abonnés
« Je trouve pas ça si con. Rien de pire qu’un écran noir pour perdre des abonnés. En gardant une continuité, tu laisses en vie ta chaîne, t’installes un peu plus tes chroniqueurs et tu poursuis l’histoire avec tes joueurs de Ligue 1. Le prix me paraît pas délirant non plus »
ajoute de son côté Sofiane Zouaoui, journaliste pour le Winamax FC. Même si l’investissement de 20 millions d’euros est conséquent, ce pari pourrait donc être gagnant pour Ligue1+ à long terme. Un choix de Nicolas de Tavernost en tout cas salué positivement sur les réseaux sociaux alors que du côté de BeInSports en revanche, on doit sérieusement grimacer puisque la chaîne qatarie, qui va perdre son match de Ligue 1 à partir de la saison prochaine, ne diffusera pas non plus la Coupe du monde.