TV : Ligue1+ lâche 20 millions d’euros pour vous retenir

Personne ne l’avait vu venir mais Ligue1+ a décidé de lâcher 20 millions d’euros à la FIFA pour récupérer 100% des matchs de la Coupe du monde 2026. Une information étonnante et qui soulève des questions.

Une question se pose tout de même : pourquoi la LFP, qui a déjà du mal à rémunérer les clubs avec ce nouveau modèle de droits TV, a-t-elle lâché 20 millions d’euros à la FIFA pour diffuser une compétition dont les matchs les plus attractifs seront disponibles en clair sur M6 ? L’économiste David Gluzman a justement posé la question sur X. La réponse semble assez simple, Ligue1+ veut proposer du contenu pendant l’été afin de ne pas perdre trop d’abonnés durant les trois mois sans Ligue 1

Autrement dit, l’investissement de 20 millions d’euros est nécessaire pour ne pas repartir à zéro en 2026-2027 alors que la chaîne compte plus d’un million d’abonnés qu’il faut absolument retenir. « Rétention d’abonnés et justifier une facturation pendant l’intersaison chez les abonnés engagés » a notamment publié le journaliste de L’Equipe Sacha Nokovitch, qui maîtrise le sujet à merveille.

Rien de pire qu’un écran noir pour perdre des abonnés