TV : BeIN Sports met 60 ME, la LFP en larmes

BeIN Sports s'est félicité d'avoir remporté les droits de la Coupe du monde 2026, au grand dam de la LFP. La chaine qatarie estime avoir fait ça dans les règles, et sans vouloir nuire au football français.

BeIN Sports s’est logiquement félicité d’avoir récupéré les droits de la prochaine Coupe du monde, en plus de celle de 2030. Mais cette acquisition va énormément faire parler. Dans le football français, la LFP via Ligue 1+ s’était réjoui courant janvier d’avoir un accord avec la FIFA pour récupérer l’ensemble des matchs de la Coupe du monde en Amérique. La contre-attaque de la chaine qatarie a été terrible, et si Gianni Infantino se frotte certainement les mains, la partie est bien terminée aux yeux de BeIN Sports. « Nous avons été informés ce matin par la FIFA que nous avions obtenu les droits de l'ensemble des matches des Coupes du Monde de la FIFA 2026 et 2030 pour le payant », a écrit Yousef al-Obaidly (en photo), le patron de BeIN, à ses employés pour sceller la victoire.

De quoi faire enrager la Ligue, qui était persuadée d’avoir fait le plus difficile dans ce dossier. Un conseil d’administration est prévu ce jeudi pour savoir si la question d’attaquer la FIFA en justice, puisqu’un contrat avait été signé tout de même, est préconisée. Mais selon L’Equipe, BeIN Sports a mis 60 ME pour les deux prochains mondiaux, alors que l’offre de la Ligue était de 20 ME pour la Coupe du monde à venir uniquement.

Nasser Al-Khelaïfi totalement serein

Si ce coup de Trafalgar a eu le don de faire réagir très négativement Nicolas De Tavernost, qui aurait mis sa démission dans la balance, du côté de beIN Sport, on reste totalement zen. Selon L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi, actuellement au congrès de l’UEFA, n’a pas voulu répondre aux questions sur le sujet, estimant être concentré sur d’autres projets. Le dirigeant qatari a simplement fait comprendre que le fait d’avoir récupéré in extremis les droits auprès de la FIFA faisait partie de négociations classiques et que chacun avait joué avec ses arguments.

En dévoilant son jeu très tôt et en dévoilant aussi le montant de son offre, la LFP, qui n’avait toutefois pas d’autres choix pour faire valider son investissement, a ouvert la porte à la réaction de BeIN Sports, qui ne s’est pas privée de faire l’offre capable de convaincre la FIFA de changer son fusil d’épaule.