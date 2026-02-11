ICONSPORT_276170_0793
Nicolas de Tavernost

L1 : De Tavernost fait machine arrière, le PSG sous pression

Ligue 111 févr. , 21:00
parMehdi Lunay
1
Selon plusieurs médias, Nicolas de Tavernost avait présenté sa démission de LFP Media ce mercredi. Néanmoins, le principal intéressé dément cette affirmation pour le moment. Il pose un ultimatum aux clubs français avant un éventuel départ.
Un échec qui fait mal pour Ligue1+. La nouvelle chaîne de la LFP visait les droits payants du Mondial 2026. Cependant, la FIFA a finalement choisi beIN Sports après un long feuilleton. Président de LFP Media, Nicolas de Tavernost n'a pas digéré cette décision. A l'issue d'une réunion exceptionnelle du conseil d'administration de la Ligue ce mercredi, il aurait présenté sa démission selon plusieurs médias. Un acte fort qu'il a démenti personnellement chez nos confrères de RMC Sport dans la soirée. Toutefois, il a confirmé que son avenir était bien incertain.

De Tavernost réclame une réforme

Pour éviter son départ, tous les clubs (PSG compris) doivent réformer le football français au plus vite. « Je ne continuerai pas dans ces conditions-là ! Non je n’ai pas présenté officiellement ma démission devant le conseil d’administration. Je veux que le monde du football français prenne conscience de la situation. J’attends qu’il réagisse et qu’il se positionne. Je demande une réforme de la gouvernance du foot français. Il me faut le soutien des présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et celui du Paris SG, le premier club d’Europe aujourd’hui, et de ses dirigeants », a t-il indiqué.
Une main tendue à Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG l'a saisira t-il ? Rien n'est moins sûr. La relation entre les deux hommes reste orageuse et cela ne va pas s'arranger. En effet, Nicolas de Tavernost a dénoncé auprès de RMC Sport « une intervention » pour expliquer le changement d’avis de la FIFA. Des mots graves qui ciblent clairement celui qui exerce aussi le rôle de président du conseil d’administration de beIN Media Group.
1
Derniers commentaires

OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

Le seul sui cadrait avec ta description était D'D et effectivement c'est le seul à avoir apporté la gloire à l'OM au 21e siècle

OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

Encore un entraîneur caractériel. Si c'est lui, la fin sera la même. L'OM a besoin de calme, de stabilité. Pas de rajouter de l'huile sur le feu. 14 ans sans rien gagner, mais toujours les mêmes erreurs en boucle.

Le PSG bataille pour un boucher à 90 ME

Laisse tomber en L1 il jouerait 10% des matches

OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire

Mais non, il a eu plus de temps, plus d'image et d'échanges et revient dessus. C'est une preuve d'intelligence... A croire que tu te trompes jamais...

OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

Ça serait le meilleur coup

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

