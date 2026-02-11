L1 : De Tavernost fait machine arrière, le PSG sous pression

Le seul sui cadrait avec ta description était D'D et effectivement c'est le seul à avoir apporté la gloire à l'OM au 21e siècle
Encore un entraîneur caractériel. Si c'est lui, la fin sera la même. L'OM a besoin de calme, de stabilité. Pas de rajouter de l'huile sur le feu. 14 ans sans rien gagner, mais toujours les mêmes erreurs en boucle.
Laisse tomber en L1 il jouerait 10% des matches
Mais non, il a eu plus de temps, plus d'image et d'échanges et revient dessus. C'est une preuve d'intelligence... A croire que tu te trompes jamais...
Ça serait le meilleur coup
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
