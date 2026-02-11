L1 : De Tavernost fait machine arrière, le PSG sous pression

Selon plusieurs médias, Nicolas de Tavernost avait présenté sa démission de LFP Media ce mercredi. Néanmoins, le principal intéressé dément cette affirmation pour le moment. Il pose un ultimatum aux clubs français avant un éventuel départ.

De Tavernost réclame une réforme

Pour éviter son départ, tous les clubs (PSG compris) doivent réformer le football français au plus vite. « Je ne continuerai pas dans ces conditions-là ! Non je n’ai pas présenté officiellement ma démission devant le conseil d’administration. Je veux que le monde du football français prenne conscience de la situation. J’attends qu’il réagisse et qu’il se positionne. Je demande une réforme de la gouvernance du foot français. Il me faut le soutien des présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et celui du Paris SG, le premier club d’Europe aujourd’hui, et de ses dirigeants », a t-il indiqué.

Une main tendue à Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG l'a saisira t-il ? Rien n'est moins sûr. La relation entre les deux hommes reste orageuse et cela ne va pas s'arranger. En effet, Nicolas de Tavernost a dénoncé auprès de RMC Sport « une intervention » pour expliquer le changement d’avis de la FIFA. Des mots graves qui ciblent clairement celui qui exerce aussi le rôle de président du conseil d’administration de beIN Media Group.