ICONSPORT_285460_0668

Nantes : Kantari en danger, Kita doit défier l'OM

FC Nantes12 févr. , 10:40
parCorentin Facy
0
Ahmed Kantari vit des débuts difficiles au FC Nantes avec une seule victoire en six matchs de Ligue 1. Le successeur de Luis Castro risque de vite se retrouver sur la sellette s’il ne gagne pas rapidement et pour le remplacer, le nom d’un certain Habib Beye est soufflé à Waldemar Kita.
Battu par l’Olympique Lyonnais le week-end dernier (0-1), le FC Nantes traverse une des pires crises de résultats de son histoire récente. Les Canaris, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs douze derniers matchs, sont tombés à la 17e place dimanche après le match nul de l’AJ Auxerre contre le Paris FC. L’heure est grave pour les Canaris et si Ahmed Kantari ne remporte pas rapidement un match, il pourrait connaître le même sort que Luis Castro.
Nantes et son entraîneur joueront donc gros ce week-end sur la pelouse de l’AS Monaco et plus encore le week-end suivant face au Havre dans un match décisif pour le maintien. Si les résultats ne s’améliorent pas, un nom pourrait rapidement revenir dans l’actualité du club nantais, celui… d’Habib Beye. C’est en tout cas le souhait du journaliste Bastien Aubert, qui espère que Nantes doublera l’OM pour s’offrir l’ex-entraîneur du Stade Rennais.

Habib Beye, une piste crédible pour Nantes ?

« Je verrais bien les Kita relancer la piste Habib Beye pour succéder à Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Pour une bonne raison : son profil a déjà plu en interne dans un passé récent » explique notre confrère de But avant de poursuivre. « Pour relancer une équipe du FC Nantes qui pioche également – à un degré moindre – sous l’égide d’Ahmed Kantari, le pragmatisme de Beye, sa compréhension du jeu et sa capacité à insuffler un nouveau projet à un vestiaire font de lui un profil séduisant pour un club en manque de repères » ajoute-t-il avant de conclure.

Lire aussi

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneurOM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur
« Je suis aussi sûr que bon nombre de supporters des Canaris verraient d’un bon œil l’arrivée d’un coach capable de remettre l’équipe sur les bons rails dès la première saison ». Reste maintenant à voir si Habib Beye, actuel favori pour la succession de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, sera enclin à rejoindre le FC Nantes dans un futur proche. Tout pourrait dépendre de l’issue des discussions avec l’OM, qui aura forcément la préférence de l’ex-capitaine phocéen.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282798_0054
TV

TV : La FIFA climatise la LFP

ICONSPORT_309953_0078
Foot Europeen

L'Angleterre blinde Thomas Tuchel jusqu'en 2028

ICONSPORT_312883_0338
PSG

PSG : Trois forfaits contre Rennes

ICONSPORT_285460_0038
OM

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Fil Info

12 févr. , 11:30
TV : La FIFA climatise la LFP
12 févr. , 11:25
L'Angleterre blinde Thomas Tuchel jusqu'en 2028
12 févr. , 11:18
PSG : Trois forfaits contre Rennes
12 févr. , 11:00
Rennes bloque la signature de Beye à l'OM
12 févr. , 10:20
TV : BeIN Sports met 60 ME, la LFP en larmes
12 févr. , 10:00
OL : L’Olympico fait déjà paniquer les Marseillais
12 févr. , 9:40
Real : Kylian Mbappé est déjà une légende
12 févr. , 9:20
« Je n’aurais pas dû », terrible dérapage à l'ASSE

Derniers commentaires

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Je trouve qu'il ne fait preuve de simplicité dans ses explications. Si c'est la même chose dans son rôle d'entraîneur avec les joueurs. Je comprends que les joueurs de Rennes soient paumés.

TV : La FIFA climatise la LFP

Le Qatar et son pouvoir.

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Il y a 30 ans trou du cul

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Le pire choix pour l’OM. Mais bon …

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Et combien de joueurs ? 156 mouvements de joueurs depuis que Longoria est là. Une véritable dinguerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading