Nantes : Kantari en danger, Kita doit défier l'OM

Ahmed Kantari vit des débuts difficiles au FC Nantes avec une seule victoire en six matchs de Ligue 1. Le successeur de Luis Castro risque de vite se retrouver sur la sellette s’il ne gagne pas rapidement et pour le remplacer, le nom d’un certain Habib Beye est soufflé à Waldemar Kita.

Battu par l’Olympique Lyonnais le week-end dernier (0-1), le FC Nantes traverse une des pires crises de résultats de son histoire récente . Les Canaris, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs douze derniers matchs, sont tombés à la 17e place dimanche après le match nul de l’AJ Auxerre contre le Paris FC. L’heure est grave pour les Canaris et si Ahmed Kantari ne remporte pas rapidement un match, il pourrait connaître le même sort que Luis Castro.

Nantes et son entraîneur joueront donc gros ce week-end sur la pelouse de l’AS Monaco et plus encore le week-end suivant face au Havre dans un match décisif pour le maintien. Si les résultats ne s’améliorent pas, un nom pourrait rapidement revenir dans l’actualité du club nantais, celui… d’Habib Beye. C’est en tout cas le souhait du journaliste Bastien Aubert, qui espère que Nantes doublera l’OM pour s’offrir l’ex-entraîneur du Stade Rennais.

Habib Beye, une piste crédible pour Nantes ?

« Je verrais bien les Kita relancer la piste Habib Beye pour succéder à Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Pour une bonne raison : son profil a déjà plu en interne dans un passé récent » explique notre confrère de But avant de poursuivre. « Pour relancer une équipe du FC Nantes qui pioche également – à un degré moindre – sous l’égide d’Ahmed Kantari, le pragmatisme de Beye, sa compréhension du jeu et sa capacité à insuffler un nouveau projet à un vestiaire font de lui un profil séduisant pour un club en manque de repères » ajoute-t-il avant de conclure.

« Je suis aussi sûr que bon nombre de supporters des Canaris verraient d’un bon œil l’arrivée d’un coach capable de remettre l’équipe sur les bons rails dès la première saison ». Reste maintenant à voir si Habib Beye, actuel favori pour la succession de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, sera enclin à rejoindre le FC Nantes dans un futur proche. Tout pourrait dépendre de l’issue des discussions avec l’OM, qui aura forcément la préférence de l’ex-capitaine phocéen.