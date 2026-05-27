TV : Grégory Schneider manque de respect à Arsenal et fait polémique

La finale de la Ligue des Champions approche et pour battre l’invincible PSG, Arsenal compte sur sa défense de fer incarnée par Gabriel et William Saliba mais aussi par son excellent gardien David Raya.

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain est ultra-favori pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, ce samedi soir à Budapest . Les hommes de Luis Enrique visent un back to back historique, un an après la victoire de légende face à l’Inter Milan lors de la finale de 2025 avec un succès impitoyable 5-0. Les supporters du PSG en rêvent, mais il apparaît peu probable cette fois de voir Ousmane Dembélé et ses coéquipiers marquer autant de buts face à la meilleure défense européenne.

Raya sous-estimé avant la finale PSG-Arsenal

Arsenal peut compter sur des joueurs de classe internationale dans le secteur défensif avec Declan Rice, Gabriel ou encore Willian Saliba. Les Gunners disposent aussi de l’un des tous meilleurs gardiens européens du moment avec David Raya, considéré par les observateurs de la Premier League comme le meilleur gardien du monde sur la saison écoulée. Un avis que ne partage pas Grégory Schneider. Invité à classer David Raya sur l’échelle des gardiens européens, le consultant de l’Equipe du Soir a estimé que l’Espagnol ne figurait pas dans le top 10. De quoi provoquer la stupeur en plateau, mais aussi sur X.

« Où je situe Raya sur l’échelle des gardiens européens ? Entre 10 et 20, non ? Quand on dit entre 10 et 20, tu as l’impression de l’insulter… » a glissé Grégory Schneider sur le plateau de l’EDS. Des propos qui ont énormément fait réagir sur les réseaux sociaux.

« Il est payé pour dire ca Greg… », « Ce qui est sympa quand on veut parler de foot, c'est de regarder les matchs », « Mettre Raya entre la 10ème et 20eme place c’est quand même mal connaître le foot », « Raya est au dessus (de Safonov), en tout cas sur la saison c’est le meilleur gardien du monde pour moi » ou encore « ll a déjà regardé un match de PL cette année ? » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

L’avis de Grégory Schneider sur David Raya est très relayé, et surtout énormément critiqué. Le gardien espagnol aura l’occasion de prouver ce samedi en finale de la Ligue des Champions à ceux qui regardent peu la Premier League qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.