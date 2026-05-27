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Lamine Yamal au Mondial, la très bonne nouvelle

Mondial 202627 mai , 20:20
parCorentin Facy
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Victime d’une déchirure musculaire avec Barcelone à la fin du mois d’avril, Lamine Yamal est lancé dans une course contre la montre pour être opérationnel avec l’Espagne à la Coupe du monde.
Bien que blessé, Lamine Yamal fait logiquement partie de la liste du sélectionneur Luis de la Fuente pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. La Roja espère que le numéro 10 du FC Barcelone sera opérationnel au plus tard pour le deuxième match de la phase de groupes contre l’Arabie Saoudite le 21 juin prochain. L’optimisme est de rigueur en Espagne d’autant que sur Instagram, le joueur a publié une vidéo dans lequel on le voit de retour sur les terrains.
Débardeur du Barça sur le dos, l’attaquant de la sélection espagnole s’est entraînée de manière individuelle avec des préparateurs physiques et a touché le ballon, ne semblant pas du tout gêné dans ses mouvements. Une très bonne nouvelle pour la sélection espagnole, qui devrait pouvoir compter sur un Lamine Yamal en forme pour le Mondial américain dans quelques semaines.
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