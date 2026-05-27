PSG : « Ils ont insulté ma mère », Nasri règle ses comptes

Consultant vedette de Canal+, Samir Nasri ne sera pas en bord terrain à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal samedi. L’ancien Marseillais a bien été insulté par des supporters parisiens. Mais ce n’est pas la raison de sa mise en retrait.

Canal+ devra se passer des analyses de Samir Nasri en bord terrain samedi. Lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, le consultant de la chaîne cryptée se contentera d’une place dans l’émission de debriefing dans la capitale française. Le quotidien Le Parisien évoquait des insultes proférées par des supporters parisiens lors de la demi-finale retour à Munich le 6 mai.

« Oui, c'est vrai, a confirmé Samir Nasri à L’Equipe. Mais ça fait partie du jeu en tant qu'ancien Marseillais de me faire insulter par des supporters parisiens... Même si je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire, comme fêter une qualification en finale (sourire). » Sans entrer dans les détails, le consultant admet que certains mots l’ont affecté. « Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils ont insulté ma mère », a-t-il regretté, tout en rétablissant la vérité sur son absence au bord de la pelouse.

« Ce n'est pas pour cela que je ne me rends pas à Budapest pour la finale. (…) Ce n'est pas la première fois que je me fais insulter dans un stade et ce ne sera forcément pas la dernière. Et si je m'arrêtais à ça, j'arrêterais de faire de la télé et j'arrêterais d'aller sur les terrains, a-t-il réagi. C'est PSG-Arsenal, il vaut mieux avoir Robert Pires qui est à fond pour les Gunners et David Ginola qui est à fond pour le PSG que quelqu'un de neutre, comme moi, sur le plateau. Arsenal est aussi mon ancien club mais je n'ai pas une relation extraordinaire avec ses supporters. » En froid avec les fans londoniens depuis son départ à Manchester City en 2011, Samir Nasri a laissé sa place aux collègues sans le moindre regret.