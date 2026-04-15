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TV : Encore un score au top pour Canal+ avec le PSG

TV15 avr. , 11:38
parCorentin Facy
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Canal+ a encore une fois réalisé une excellente audience un soir de Ligue des Champions, ce mardi avec l’affiche entre le PSG et Liverpool.
Malgré la victoire 2-0 du PSG au match aller et un suspense pas totalement au rendez-vous au vu de la supériorité des hommes de Luis Enrique au Parc des Princes une semaine plus tôt, Canal+ a réalisé une belle audience avec le match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain mardi soir. La chaîne cryptée a rassemblé en moyenne 2,24 millions de téléspectateurs. C’est le deuxième meilleur score de la soirée de mardi, juste derrière Koh-Lanta, visible en clair sur TF1. L’audience est légèrement inférieure au score exceptionnel du match aller. La semaine passée, Canal+ avait enregistré une audience moyenne de 2,43 millions de téléspectateurs pour suivre le succès des coéquipiers d’Ousmane Dembélé au Parc.
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Toi, en revanche, tu es visiblement pas une Meringue mais plutôt un fan Kakalent … 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Ah bon ? Elle le fait pas par amour pour Lyon et par passion de son club ?? 😅😂

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Ferme ta gueule imbécile rageux t k1 footix

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Maurice n est pas mauvais a ce poste. a voir. en plus il connait la maison, meme si ca fait un moment !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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