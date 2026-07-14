Le pénalty contre la France entaché d’une énorme main

La France se retrouve menée 1-0 à la pause du match face à l’Espagne.

Sur un ballon mal négocié par Lucas Digne, Lamine Yamal est allé chercher un pénalty en se mettant sur la trajectoire du dégagement du défenseur français. Mais sur l’action, l’ailier du FC Barcelone s’emmène le ballon du coude en se retournant, et cela se passe avant le contact avec Lucas Digne. Même si le coude est collée au bras, cela lui permet d’avoir le gain du ballon et d’obtenir le pénalty. Tardivement, le clan français s’est plaint mais la décision a été confirmée et l’Espagne a ouvert le score sur penalty.

A noter un autre problème au cours de cette première période, avec un coup-franc donné à Ousmane Dembélé puis inversé par l’arbitre, alors que la VAR ne peut en théorie pas intervenir sur d’éventuelles simulations qui n’ont pas débouché sur des cartons jaunes. Surtout que, sur l’action, si le Français en rajoute, il y a tout de même un contact qui rend cette situation sujette à l’interprétation de l’arbitre.