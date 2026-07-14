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Le pénalty contre la France entaché d’une énorme main

Mondial 202614 juil. , 21:58
parGuillaume Conte
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La France se retrouve menée 1-0 à la pause du match face à l’Espagne.
Sur un ballon mal négocié par Lucas Digne, Lamine Yamal est allé chercher un pénalty en se mettant sur la trajectoire du dégagement du défenseur français. Mais sur l’action, l’ailier du FC Barcelone s’emmène le ballon du coude en se retournant, et cela se passe avant le contact avec Lucas Digne. Même si le coude est collée au bras, cela lui permet d’avoir le gain du ballon et d’obtenir le pénalty. Tardivement, le clan français s’est plaint mais la décision a été confirmée et l’Espagne a ouvert le score sur penalty.
A noter un autre problème au cours de cette première période, avec un coup-franc donné à Ousmane Dembélé puis inversé par l’arbitre, alors que la VAR ne peut en théorie pas intervenir sur d’éventuelles simulations qui n’ont pas débouché sur des cartons jaunes. Surtout que, sur l’action, si le Français en rajoute, il y a tout de même un contact qui rend cette situation sujette à l’interprétation de l’arbitre.
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Derniers commentaires

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

toi tu penses mieux savoir que tout le monde, alors calme ton rémi :) Ton prono du soir, encore perdu.... tu te plantes à tous les coups mdr

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Tu dois être sacrément jeune pour dire ça et ne pas faire partie de cette génération qui a connu 4 étoiles. 2 coupes du monde , 2 ligue des champions , et je compte même pas celle de 93....

France-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Déjà... tu refais 10 fois le match... l'Espagne ne gagne pas à chaque fois. L'arbitre d'aujourd'hui n'avait pas le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde.

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Et notre Mboulard qui maintient son statut de LooserVip … il arrive à faire perdre toutes les équipes dans lesquelles il joue… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Et tant mieux qu’il coule avec ses principes merdiques… 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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