Les trois bourdes de Deschamps qui ont plombé la France

L’équipe de France a très mal terminé sa Coupe du monde avec une défaite 2-0 face à une Espagne qui s’est frisée les moustaches pendant toute la rencontre.

Dans ce Mondial qui se voulait être celui d’une équipe de France plus offensive et plus conquérante, la claque collective a été énorme et Didier Deschamps a sa part de responsabilités.

Un 11 de départ avec deux changements

Il y a tout d’abord eu les choix forts de la composition d’équipe. Désiré Doué était en grande forme et décisif sur les derniers matchs, mais le sélectionneur national a préféré mettre un Bradley Barcola plus rapide, mais beaucoup plus léger techniquement. Même choix contestable au coeur du jeu, où Aurélien Tchouaméni a fait 90 minutes sans apporter le moindre ballon vers l’avant, et sans non plus être capable de récupérer des ballons comme Koné est capable de le faire.

Sur le plan tactique, il était impossible pour Deschamps de se priver de ses quatre offensifs, mais ce match a démontré que les noms ne faisaient pas une équipe. L’Espagne lui a donné une leçon collective, démontrant qu’il valait mieux des joueurs moins forts qui couraient, que des stars comme Dembélé ou Olise qui se sont un peu trop regardées jouer. « DD » voulait partir en laissant l’impression d’un entraineur capable de faire jouer offensivement ses équipes, ce qu’il n’a jamais été, et il en a payé le prix.

Rabiot, un choix trop prudent de Deschamps ?

Ensuite, le sélectionneur national a tout de même fait un choix assez sidérant en sortant Rabiot, certes averti et auteur d’une autre faute limite. Mais le milieu de terrain était le seul à mettre de l’impact au pressing, à jouer vers l’avant et à gagner ses duels. Il n’y a absolument eu plus rien par la suite dans ce secteur de jeu, et choix de craindre un carton rouge plus que de faire mal à l’adversaire a pesé lourd.

Des décisions qui n’ont clairement pas porté leurs fruits, et laissent un gout d’inachevé à la longue présence de Didier Deschamps sur le banc des Bleus.