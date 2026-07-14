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L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Mondial 202614 juil. , 23:00
parGuillaume Conte
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Au-dessus pendant toute la rencontre, l’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en battant la France 2-0. Les Bleus ont tout raté.
France-Espagne, c’était la demi-finale entre ténors européens très attendue à Dallas, ce mardi. Avant le match, les deux équipes avaient désigné l’adversaire comme favori de la rencontre, mais c’était la Roja qui prenait les choses en mains avec des Français clairement nerveux. A l’image de l’action où Digne, maladroit, tapait dans les jambes de Yamal après un contrôle aérien, et concédait un pénalty largement évitable, même si l’ailier barcelonais avait touché le ballon du coude en premier. Oyarzabal ne se faisait pas prier pour ouvrir le score d’un penalty en force et sur le côté (0-1, 22e).
Ni ce but, ni la pause fraicheur ne réveillaient les Bleus, qui faisaient un remix de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, en étant trop apathiques. L’Espagne était proche du 2-0 sur une belle combinaison dans la surface (38e), tandis que seul Mbappé semait le danger dans la défense ibérique. La France devait faire sans Saliba, blessé au dos et remplacé par Lacroix (28e).
Après la pause, Didier Deschamps faisait le pari osé de faire sortir Adrien Rabiot, déjà averti mais meilleur français sur le terrain. Les Bleus continuaient d’être méconnaissables, et sur une belle remise de Dani Olmo, Porro transperçait la défense pour ajuster Maignan (0-2, 58e).
L’entrée de Désiré Doué n’y changeait rien et le scénario catastrophe se dessinait pour cette demi-finale. La France ne parvenait jamais à inverser la tendance, se faisant même balader en fin de rencontre pour sortir sans vraiment combattre de cette Coupe du monde où elle était vue comme l’une des favorites.
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Derniers commentaires

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Et tant mieux qu’il coule avec ses principes merdiques… 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

C'est toi la sale merde ! Tu penses être meilleur que Didier Deschamp ? Pauvre merde !

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

DD est une sale merde, tout le temps dominé au milieu, il n'a jamais rien compris avec ses schémas de merde et fait toujours les mêmes erreurs. Zéro courage, il n'ose jamais sortir ses stars et ses chouchous parce que c'est un lèche cul qui ne doit son seul trophée qu'à ses joueurs d'exception. On a été dominé et/ou perdus à cause de lui à de nombreuses reprises : Maroc et même Belgique en CDM, Argentine en 2022, Suisse à l'Euro, il perd tous ses matches face à l'Espagne alors que c'est toujours la même chose ... Il a eu sous ses ordres les meilleurs joueurs du monde, un effectif toujours favori et n'a gagné qu'un trophée. 1 sur 7 compétitions internationales c'est même pas le minimum syndical pour moi, on est la France, pas le Pérou. On sera enfin débarrassé de son copinage et favoritisme de merde.

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Va te recoucher... ton infirmier te cherche !

Le pénalty contre la France entaché d’une énorme main

ca sert à quoi c'est pas le meme match point barre

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