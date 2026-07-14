L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Et tant mieux qu’il coule avec ses principes merdiques… 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C'est toi la sale merde ! Tu penses être meilleur que Didier Deschamp ? Pauvre merde !
DD est une sale merde, tout le temps dominé au milieu, il n'a jamais rien compris avec ses schémas de merde et fait toujours les mêmes erreurs. Zéro courage, il n'ose jamais sortir ses stars et ses chouchous parce que c'est un lèche cul qui ne doit son seul trophée qu'à ses joueurs d'exception. On a été dominé et/ou perdus à cause de lui à de nombreuses reprises : Maroc et même Belgique en CDM, Argentine en 2022, Suisse à l'Euro, il perd tous ses matches face à l'Espagne alors que c'est toujours la même chose ... Il a eu sous ses ordres les meilleurs joueurs du monde, un effectif toujours favori et n'a gagné qu'un trophée. 1 sur 7 compétitions internationales c'est même pas le minimum syndical pour moi, on est la France, pas le Pérou. On sera enfin débarrassé de son copinage et favoritisme de merde.
Va te recoucher... ton infirmier te cherche !
ca sert à quoi c'est pas le meme match point barre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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