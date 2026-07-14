L’Espagne donne une terrible leçon à la France

Au-dessus pendant toute la rencontre, l’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en battant la France 2-0. Les Bleus ont tout raté.

France-Espagne, c’était la demi-finale entre ténors européens très attendue à Dallas, ce mardi. Avant le match, les deux équipes avaient désigné l’adversaire comme favori de la rencontre, mais c’était la Roja qui prenait les choses en mains avec des Français clairement nerveux. A l’image de l’action où Digne, maladroit, tapait dans les jambes de Yamal après un contrôle aérien, et concédait un pénalty largement évitable, même si l’ailier barcelonais avait touché le ballon du coude en premier. Oyarzabal ne se faisait pas prier pour ouvrir le score d’un penalty en force et sur le côté (0-1, 22e).

Ni ce but, ni la pause fraicheur ne réveillaient les Bleus, qui faisaient un remix de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, en étant trop apathiques. L’Espagne était proche du 2-0 sur une belle combinaison dans la surface (38e), tandis que seul Mbappé semait le danger dans la défense ibérique. La France devait faire sans Saliba, blessé au dos et remplacé par Lacroix (28e).

Après la pause, Didier Deschamps faisait le pari osé de faire sortir Adrien Rabiot, déjà averti mais meilleur français sur le terrain. Les Bleus continuaient d’être méconnaissables, et sur une belle remise de Dani Olmo, Porro transperçait la défense pour ajuster Maignan (0-2, 58e).

L’entrée de Désiré Doué n’y changeait rien et le scénario catastrophe se dessinait pour cette demi-finale. La France ne parvenait jamais à inverser la tendance, se faisant même balader en fin de rencontre pour sortir sans vraiment combattre de cette Coupe du monde où elle était vue comme l’une des favorites.