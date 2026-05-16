L'Equipe du Soir sauve sa peau, mais tout va changer

L'émission du soir animée par Olivier Ménard était sur la sellette du côté de la chaîne L'Équipe, le média sportif réfléchissant à l'avenir de sa grille. A priori, L'Equipe du Soir va passer l'été.

afin de faire grimper des programmes sportifs moins coûteux. Les fléchettes étant citées comme l'exemple à suivre, les diffusions de ces sports étant d'un rapport qualité-prix sans aucun rival en France. Mais, ce samedi, alors que la saison de En mars dernier, l'avenir du talk-show nocturne de la chaîne L'Équipe était très incertain. Du côté des dirigeants du média sportif, qui ont déjà supprimé l'émission certains soirs, on réfléchissait à la suppression définitive de L'Equipe du Soir afin de faire grimper des programmes sportifs moins coûteux. Les fléchettes étant citées comme l'exemple à suivre, les diffusions de ces sports étant d'un rapport qualité-prix sans aucun rival en France. Mais, ce samedi, alors que la saison de Ligue 1 s'achève, Olivier Ménard et ses acolytes peuvent dormir tranquille, car sauf énorme retournement de situation, l'émission du soir a sauvé sa place sur la prochaine grille de la chaîne L'Equipe. Et c'est une source plus que sûre qui confirme que le talk-show, dont les audiences peuvent grimper très haut les soirs d'événements en football, sera bien là la saison prochaine.

L'Equipe ne va pas tout casser à la rentrée

C'est Sacha Nokovitch, journaliste en charge des médias pour....L'Equipe, qui confirme que la chaîne va conserver ses différents talk-shows. « Dans une période d'incertitudes autour des émissions de sport, en France comme en Europe, la chaîne L'Équipe maintient de son côté ses trois quotidiennes à la rentrée : L'Équipe de choc, L'Équipe de Greg et L'Équipe du Soir. Un lifting des émissions, actuellement à l'étude, devrait être opéré », précise notre confrère, qui n'en dit pas plus sur la nature précise des changements qui vont intervenir pour relancer ces émissions. A l'image de l'After Foot sur RMC, l'Equipe du Soir a subi de plein fouet la concurrence des médias et des influenceurs sur les différents réseaux sociaux, et va donc devoir revoir sa formule, laquelle ne fonctionne plus aussi bien qu'avant.