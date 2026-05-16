L'Equipe confirme son émission du soir
L'Equipe du Soir n'est plus menacé

L'Equipe du Soir sauve sa peau, mais tout va changer

TV16 mai , 17:30
parClaude Dautel
0
L'émission du soir animée par Olivier Ménard était sur la sellette du côté de la chaîne L'Équipe, le média sportif réfléchissant à l'avenir de sa grille. A priori, L'Equipe du Soir va passer l'été.
En mars dernier, l'avenir du talk-show nocturne de la chaîne L'Équipe était très incertain. Du côté des dirigeants du média sportif, qui ont déjà supprimé l'émission certains soirs, on réfléchissait à la suppression définitive de L'Equipe du Soir afin de faire grimper des programmes sportifs moins coûteux. Les fléchettes étant citées comme l'exemple à suivre, les diffusions de ces sports étant d'un rapport qualité-prix sans aucun rival en France. Mais, ce samedi, alors que la saison de Ligue 1 s'achève, Olivier Ménard et ses acolytes peuvent dormir tranquille, car sauf énorme retournement de situation, l'émission du soir a sauvé sa place sur la prochaine grille de la chaîne L'Equipe. Et c'est une source plus que sûre qui confirme que le talk-show, dont les audiences peuvent grimper très haut les soirs d'événements en football, sera bien là la saison prochaine.

L'Equipe ne va pas tout casser à la rentrée

C'est Sacha Nokovitch, journaliste en charge des médias pour....L'Equipe, qui confirme que la chaîne va conserver ses différents talk-shows. « Dans une période d'incertitudes autour des émissions de sport, en France comme en Europe, la chaîne L'Équipe maintient de son côté ses trois quotidiennes à la rentrée : L'Équipe de choc, L'Équipe de Greg et L'Équipe du Soir. Un lifting des émissions, actuellement à l'étude, devrait être opéré », précise notre confrère, qui n'en dit pas plus sur la nature précise des changements qui vont intervenir pour relancer ces émissions. A l'image de l'After Foot sur RMC, l'Equipe du Soir a subi de plein fouet la concurrence des médias et des influenceurs sur les différents réseaux sociaux, et va donc devoir revoir sa formule, laquelle ne fonctionne plus aussi bien qu'avant.
Articles Recommandés
Manchester City a trouvé la faille en finale de la Cup
Premier League

Semenyo offre la Cup à Manchester City

lens pierre sage est desole pour l ol iconsport 250563 0208 1 394750
Lens

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

Timothy Weah sous le maillot de l'OM
OM

Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas

Philippe Montanier battu pour la première fois
ASSE

L’ASSE est dans le flou, la Ligue 1 est trop folle

Fil Info

16 mai , 18:00
Semenyo offre la Cup à Manchester City
16 mai , 17:05
Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL
16 mai , 17:00
Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas
16 mai , 16:30
L’ASSE est dans le flou, la Ligue 1 est trop folle
16 mai , 16:00
Le PSG propose un échange fou au Barça
16 mai , 15:40
Le Celtic champion d'Ecosse, l'arbitrage fait scandale
16 mai , 15:30
Textor l'a ruiné, Botafogo placé en redressement judiciaire
16 mai , 15:10
Chelsea - Manchester City : Les compos (16h sur Beinsports)
16 mai , 15:00
De Zerbi menace le PSG dans un dossier à 45 ME

Derniers commentaires

Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas

Pourquoi tu me suis toi ? T'es amoureux où bien ? Commente l'article en question sérieux tu est ridicule

Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas

Comme toi sur chaque article de Lyon 🤫

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

Ça étonne personne mon pauvre gars! Ils ont une finale à remporter avec un trophée à la clé mais toi comme c’est Lyon alors c’est un arrangement

Textor l'a ruiné, Botafogo placé en redressement judiciaire

Je supposais que tu étais supporter lyonnais

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

Désolé n'ai pas vu manque aussi O. Édouard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading