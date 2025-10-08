Canal+ menacé en Europe, bientôt le retour de la Ligue 1 ?

ICONSPORT_246148_0002
Canal+ a d'autant plus facilement tourné le dos à la Ligue 1 que la chaîne cryptée a l'exclusivité de la Ligue des champions. Mais l'UEFA menace clairement ce deal et Canal+ pourrait perdre gros.
En acceptant de payer 480 millions d'euros par an, Canal+ s'est offert la totalité des matchs de Ligue des champions, d'Europa League et de Conference League jusqu'en juin 2027. Mais, à moins de deux ans de la fin du contrat, l'UEFA a annoncé qu'elle lançait le lundi 13 octobre un nouvel appel d'offres pour la période allant jusqu'en 2030 pour les matchs des coupes européennes. Un appel d'offres qui concernera dans un premier temps l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France.  Sur le papier, rien d'exceptionnel puisque la chaîne du groupe Bolloré est la seule à pouvoir débourser autant d'argent pour les droits européens. Sauf que du côté de l'UEFA, on a décidé de faire des lots, comme le faisait la Ligue 1, et qu'un de ces lots pourrait tout simplement priver Canal+ de l'exclusivité totale.

Canal+ en danger à cause de l'UEFA

Du côté de l'instance européenne du football, on a pris conscience qu'Amazon, Netflix, Apple et Youtube, pour ne citer qu'eux, sont désormais prêts à lâcher d'énormes chèques pour avoir les droits d'événements sportifs. Ainsi, en France, la NBA qui était diffusé en exclusivité sur BeinSports, va désormais être diffusée en grande partie sur Prime Vidéo, la chaîne sportive devant se contenter des miettes laissées par Amazon. Dans cet esprit, l'UEFA va donc mettre en vente un match pour le monde entier, et pas seulement l'Europe, afin d'attirer les GAFAM. De même, un opérateur pourra acheter les droits pour les cinq plus gros pays, ce qui risque forcément de faire exploser les prix, au risque de voir Canal+ être plus ou moins mis de côté.
Sur les réseaux sociaux, certains ricanent déjà de voir Canal+ se faire déloger des coupes européennes, avec pourquoi pas l'obligation pour la chaîne dirigée par Maxime Saada de revenir à la table des négociations pour la Ligue 1. « Vu l'attitude de canal avec ligue 1 +, je rêve que canal perde de la Ligue des Champions », « Attention, la chaîne Ligue 1 va passer devant Canal sans rien dire. Ça pourrait être marrant », les critiques tombent sur Canal+, qui en attendant a tout de même fait des coupes européennes un vrai succès en France. Depuis le début de la saison, l'OM et le PSG empilent les grosses audiences en Ligue des champions, et cela est en partie dû à la qualité de la couverture de Canal+. Mais forcément, si une partie du gâteau lui échappe, la tentation de s'offrir tout ou partie des droits TV de la Ligue 1 pourrait être grande.
0
