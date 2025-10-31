Ligue1+ sur Canal+, vers un énorme rebondissement ?

Lancée il y a deux mois, la chaîne Ligue1+ n’est toujours pas disponible sur Canal+. Mais une issue heureuse est toujours espérée du côté des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel.

L'Equipe nous apprend que les négociations sont toujours en cours, mais que l'optimisme règne pour qu'elles aboutissent dans les jours à venir avec les deux marques de consoles de jeux vidéo. Une bonne nouvelle pour Ligue1+, qui va devenir encore plus accessible, notamment auprès des jeunes. Diffusée par l'ensemble des fournisseurs d'accès à internet, la chaîne Ligue1+ devrait bientôt arriver sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.

Canal+ intéressée par la L1 si elle perd la C1 ?

De nombreux consommateurs attendent néanmoins un autre accord, celui avec Canal+ pour regarder la chaîne de la Ligue via MyCanal par exemple. Etienne Moatti et Sacha Nokovitch, spécialisés sur les sujets liés aux droits TV pour le quotidien national, indiquent que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre la LFP et la chaîne cryptée. Pire, Canal+, refroidi par les négociations avec LFP Media en août dernier, n’a « jamais repris les discussions sur le sujet et fait savoir en coulisses que ce n’est plus un sujet pour elle ». On pourrait alors penser que le divorce est total et qu’il n’y a aucun espoir de voir Ligue1+ arriver sur Canal+ à court terme.

Ce n’est pas aussi simple que cela, en tout cas selon les dirigeants de la Ligue. Ces derniers estiment que la donne pourrait changer en fonction du résultat de l’appel d’offres des droits TV de la Ligue des Champions pour la période 2027-2031. Le résultat de cet appel d’offres sera connu le 18 novembre prochain et si Canal+ venait à perdre une partie de ses droits européens, il « pourrait faire évoluer la position du groupe dirigé par Maxime Saada sur le sujet de Ligue1+ », selon le quotidien national. Autant dire que dans les bureaux de la Ligue et de LFP Media, on espère secrètement que Canal+ perdra gros au moment de l’attribution des prochains droits de la Ligue des Champions.