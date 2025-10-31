ICONSPORT_267671_0012
Ligue 1+

Ligue1+ sur Canal+, vers un énorme rebondissement ?

TV31 oct. , 17:30
parCorentin Facy
0
Lancée il y a deux mois, la chaîne Ligue1+ n’est toujours pas disponible sur Canal+. Mais une issue heureuse est toujours espérée du côté des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel.
Diffusée par l’ensemble des fournisseurs d’accès à internet, la chaîne Ligue1+ devrait bientôt arriver sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. En effet, L’Equipe nous apprend que les négociations sont toujours en cours, mais que l’optimisme règne pour qu’elles aboutissent dans les jours à venir avec les deux marques de consoles de jeux vidéo. Une bonne nouvelle pour Ligue1+, qui va devenir encore plus accessible, notamment auprès des jeunes.

Canal+ intéressée par la L1 si elle perd la C1 ?

De nombreux consommateurs attendent néanmoins un autre accord, celui avec Canal+ pour regarder la chaîne de la Ligue via MyCanal par exemple. Etienne Moatti et Sacha Nokovitch, spécialisés sur les sujets liés aux droits TV pour le quotidien national, indiquent que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre la LFP et la chaîne cryptée. Pire, Canal+, refroidi par les négociations avec LFP Media en août dernier, n’a « jamais repris les discussions sur le sujet et fait savoir en coulisses que ce n’est plus un sujet pour elle ». On pourrait alors penser que le divorce est total et qu’il n’y a aucun espoir de voir Ligue1+ arriver sur Canal+ à court terme.
Ce n’est pas aussi simple que cela, en tout cas selon les dirigeants de la Ligue. Ces derniers estiment que la donne pourrait changer en fonction du résultat de l’appel d’offres des droits TV de la Ligue des Champions pour la période 2027-2031. Le résultat de cet appel d’offres sera connu le 18 novembre prochain et si Canal+ venait à perdre une partie de ses droits européens, il « pourrait faire évoluer la position du groupe dirigé par Maxime Saada sur le sujet de Ligue1+ », selon le quotidien national. Autant dire que dans les bureaux de la Ligue et de LFP Media, on espère secrètement que Canal+ perdra gros au moment de l’attribution des prochains droits de la Ligue des Champions.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275427_0067
OL

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

ICONSPORT_274852_0178
PSG

Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein

ICONSPORT_233490_0015
RCSA

Strasbourg annonce son nouveau directeur sportif

ICONSPORT_272416_0206
OM

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Fil Info

19:20
L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal
19:00
Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein
18:49
Strasbourg annonce son nouveau directeur sportif
18:40
OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros
18:20
L’OL va récupérer Bassila grâce à Aulas
18:00
27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient
17:00
OM : Mauvaise nouvelle pour Bilal Nadir
17:00
Le Real généreux avec l'OL, Michele Kang croise les doigts

Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Comme Lorient vous a respecté je suppose ? 🤣

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Ouais, je regardais aussi pour ça, c'est pas clairement énoncé mais "le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille." Le "au moment de son transfert" ouvre la porte a l'info

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Vous n'allez jamais comprendre que l'om a désormais 60% de ses droits. Continuez a ecrire 50%

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ce que DONNARUMA faisait de points en plus équivaut grosso modo à ce que CHEVALIER fait de points en moins,la différence est là.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Drogué

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading