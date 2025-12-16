TV : 100% de la Ligue 1 sur Ligue1+, c'est acté

Ce mardi, la LFP décidait du sort du 9e match de Ligue 1, diffusé actuellement par beIN Sports le samedi. Ligue1+ va bien récupérer cette rencontre et augmentera un peu son prix.

Les supporters des clubs de Ligue 1 voient leur rêve s'exaucer enfin ce mardi 16 décembre 2025. Pour la première fois depuis 2008, ils pourront voir tous les matchs du championnat chez un seul et même diffuseur dès la saison prochaine. Alors que 8 matchs sont déjà diffusés par Ligue1+ chaque week-end, il fallait encore trancher le sort du 9e et dernier match. Cette affiche programmée le plus souvent samedi à 17h est actuellement détenue par beIN Sports. Néanmoins, la chaine franco-qatarienne ne veut plus la conserver dans le futur.

100% de la Ligue 1 pour 19,99 euros mensuels

L'Equipe, le collège de Ligue 1 a décidé d'attribuer ce 9e match à Ligue1+ dès la saison prochaine. La Ligue ne sollicitera donc aucun autre diffuseur comme DAZN ou Canal+ notamment. Pour compenser l'absence de droits Une décision totalement acceptée par la LFP et les clubs malgré la perte annoncée des 78,5 millions d'euros normalement versés par beIN Sports. Selon, le collège de Ligue 1 a décidé d'attribuer ce 9e match à Ligue1+ dès la saison prochaine. La Ligue ne sollicitera donc aucun autre diffuseur comme DAZN ou Canal+ notamment. Pour compenser l'absence de droits TV supplémentaires, LFP Media et son président Nicolas de Tavernost ont décidé d'augmenter le prix de Ligue1+. Actuellement proposé à 14,99 euros avec engagement, la chaîne sera désormais à 19,99 euros mensuels.

Pour ne pas faire fuir une partie de ses 1,1 million d'abonnés actuels, LFP Media entend créer un système de remises pour les abonnés de la première heure. Une façon de continuer sa croissance dans les prochaines années tout en finançant parfaitement les clubs français. L'objectif avoué est d'atteindre les 1,35 million de fidèles en 2027 et 1,75 million d'abonnés en 2029. Un rêve accessible puisqu'il ne manquera plus aucun match sur les antennes de Ligue1+ dans 6 mois.