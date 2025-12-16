ICONSPORT_279947_0232

TV : 100% de la Ligue 1 sur Ligue1+, c'est acté

Ligue 116 déc. , 20:10
parMehdi Lunay
0
Ce mardi, la LFP décidait du sort du 9e match de Ligue 1, diffusé actuellement par beIN Sports le samedi. Ligue1+ va bien récupérer cette rencontre et augmentera un peu son prix.
Les supporters des clubs de Ligue 1 voient leur rêve s'exaucer enfin ce mardi 16 décembre 2025. Pour la première fois depuis 2008, ils pourront voir tous les matchs du championnat chez un seul et même diffuseur dès la saison prochaine. Alors que 8 matchs sont déjà diffusés par Ligue1+ chaque week-end, il fallait encore trancher le sort du 9e et dernier match. Cette affiche programmée le plus souvent samedi à 17h est actuellement détenue par beIN Sports. Néanmoins, la chaine franco-qatarienne ne veut plus la conserver dans le futur.

100% de la Ligue 1 pour 19,99 euros mensuels

Une décision totalement acceptée par la LFP et les clubs malgré la perte annoncée des 78,5 millions d'euros normalement versés par beIN Sports. Selon L'Equipe, le collège de Ligue 1 a décidé d'attribuer ce 9e match à Ligue1+ dès la saison prochaine. La Ligue ne sollicitera donc aucun autre diffuseur comme DAZN ou Canal+ notamment. Pour compenser l'absence de droits TV supplémentaires, LFP Media et son président Nicolas de Tavernost ont décidé d'augmenter le prix de Ligue1+. Actuellement proposé à 14,99 euros avec engagement, la chaîne sera désormais à 19,99 euros mensuels.
Pour ne pas faire fuir une partie de ses 1,1 million d'abonnés actuels, LFP Media entend créer un système de remises pour les abonnés de la première heure. Une façon de continuer sa croissance dans les prochaines années tout en finançant parfaitement les clubs français. L'objectif avoué est d'atteindre les 1,35 million de fidèles en 2027 et 1,75 million d'abonnés en 2029. Un rêve accessible puisqu'il ne manquera plus aucun match sur les antennes de Ligue1+ dans 6 mois.
0
Derniers commentaires

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Il étais pas vraiment blessé c'est juste qu'il était pas prêt physiquement, alors que fofana c'est quand même une blessure sérieuse qu il a eu , il faut pas comparer une blessure minime et une blessure sérieuse, a vrai dire paixao ca ressembler plus une blessure diplomatique

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Quel tocard ce gugus.. On ne l'a pas jouée parce qu'on était en D2, mais parce que la pieuvre Berlusconi avait tout fait pour nous empêcher de la jouer. Et il avait réussi.

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Quelle mascarade, comment 4 bons mois, aidé par un super collectif peuvent te faire gagner ce trophée ? Quel crédit on peut encore donner à ces trophées individuels ?

Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé

Ah dans tes rêves, un peu comme celui de voir Lyon sur le toit de l'Europe, ce qui aurait pu arriver il y a 20 ans... Mais comme pour tes espoirs sur Nasser, le rêve est fini

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

En tout L OM le lâchera pas en dessous de 100 M , après tout isak a bien été vendu pour 150 M ! Alors greewood 100 M il est vaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading