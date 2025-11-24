Un consultant vedette de Canal+ insulté à Lens : « Il y a des cons partout »

Ancien joueur de l'OL, Sidney Govou est devenu l'un des consultants vedettes de Canal+. Souvent en duo avec Paul Tchoukriel, ses analyses sont souvent très pertinentes, mais cela n'empêche pas l'ancien joueur d'être l'objet de critiques...et même d'insultes.

Le 31 mai dernier, il était à l'Allianz Arena de Munich pour commenter la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Un match qu'il n'oubliera jamais dans son rôle de consultant de Canal+. A 46 ans, Sidney Gouvou a réussi une brillante reconversion après sa longue et fructueuse carrière d'attaquant. Et après avoir empilé les titres avec l'Olympique Lyonnais des grandes années, l'avant-centre a donc pris sa place dans le paysage médiatique français. Mais, pour certains supporters, quoi qu'il fasse ou qu'il dise, Sidney Gouvou porte toujours l'étiquette de l'OL. Se confiant dans Le Parisien , le consultant de Canal+ raconte qu'une seule fois, dans la vraie vie, il a été l'objet d'insultes. Et ce n'est pas vraiment dans une ville où on attend ce genre de comportement.

Govou mal reçu du côté de Lens

J’étais heureux de regarder Paris et de les voir gagner la Ligue des champions. Cela aurait été Marseille, c’était pareil. Bon, Saint-Étienne, j’aurais eu plus de mal à m’emballer . Mais j’aimerais vraiment que les Verts remontent pour rejouer un derby. Les Lyonnais qui se réjouissent de les voir en L 2 n’aiment pas vraiment le foot. (rires) Si je me suis fait insulter ? Oui, une seule fois. C’était à Lens, où on dit que les gens du Nord sont charmants. Comme quoi il y a des cons partout », raconte Sidney Govou. Si sur les réseaux sociaux, certains se sentent pousser des ailes lorsqu'il s'agit de critiquer, c'est du côté du Stade Félix-Bollaert que Sidney Govou a croisé la route d'un supporter qui l'a insulté. Alors qu'il était là pour commenter un match du RC Lens , l'ancien joueur de l'OL a fait face à des propos injurieux et cela l'a étonné. Car si des fans lyonnais l'ont vivement critiqué la saison passée parce qu'il disait du bien du PSG en Ligue des champions , jamais, ils ne sont allés trop loin. «», raconte Sidney Govou.

Dans le quotidien francilien, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais révèle aussi qu'il y a douze ans, il avait été tout proche de se faire amputer d'une jambe. Après la fin de sa carrière, avec Evian Thonon Gaillard, il s'était fait opérer du tendon rotulien. A cette occasion, il avait attrapé un staphylocoque à l'hôpital. Alors qu'il avait donné son accord à son médecin pour se faire amputer, tellement il souffrait, le chirurgien et des proches l'ont incité de renoncer à cette idée. Et finalement, il a réussi à se sortir de cette dure période.