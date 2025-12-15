ICONSPORT_278257_0666
TV : PSG - Flamengo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Après sa victoire dans la Supercoupe d’Europe l’été dernier, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter son deuxième trophée international de la saison face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Un match décisif à suivre cette semaine.

Quelle heure pour PSG - Flamengo ?

Vainqueur sortant de la Ligue des Champions, le club de la capitale française est le représentant final de l’UEFA dans cette Coupe intercontinentale de la FIFA. Suite à son sacre lors de la Supercoupe d’Europe en début de saison contre Tottenham, le PSG va donc tenter de remporter un nouveau trophée, mais mondial cette fois. Cette finale contre le club brésilien de Flamengo se jouera ce mercredi 17 décembre à 18h00 à Doha au Qatar.

Sur quelles chaînes suivre PSG - Flamengo ?

Si cette finale contre Flamengo ne sera pas le match le plus important de la saison du PSG, les suiveurs du football français vont quand même suivre cette rencontre avec attention. Pour cela, il faudra se brancher sur M6 pour une diffusion en clair, ou sur beIN Sports 1.

La compo probable du PSG contre Flamengo :

Remportée par le Real Madrid la saison passée, cette Coupe intercontinentale de la FIFA remplace l'ancienne version de la Coupe du Monde des clubs. Et cette année, le PSG aura donc une chance de devenir le deuxième vainqueur de cette nouvelle compétition. Mais pour cela, il faudra dominer Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores et tombeur du Pyramids FC (2-0) en demi-finale samedi.
Lors de cette rencontre que Paris espère remporter pour rester sur le toit du monde, Luis Enrique pourra compter sur les retours de Dembélé, Marquinhos ou Chevalier. Entre un match de L1 remporté contre Metz samedi (3-2) et le déplacement à Nantes pour affronter Vendée Fontenay Foot en Coupe de France samedi prochain, le coach espagnol pourrait faire tourner son effectif.
La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Ruiz, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Loading