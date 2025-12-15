TV : PSG - Flamengo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

C'est bizarre le but que le psg prend contre monaco tt les marseillais disaient qu'il n'y avait pas hors jeu alors que le joueur allez vers le ballon mais la le joueur bloque ca course donc ne va pas vers le ballon mais il y a hors jeu on voit bien qd ca arrange son equipe il n'y a plus la même analyse...
C'est bizarre Benatia n'a pas publier de photo .....
Mdr .....
C'est pas faux .....
Décision aberrante, ni plus ni moins. J'espère un retour de la commission, pour valider ce qui ne devrait même pas être discuté
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
📄 Le groupe parisien pour la finale de la Coupe Intercontinentale au Qatar. #PSGFLA I #FIFAIntercontinentalCup