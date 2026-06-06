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Vincent Labrune - président de la Ligue de Football Professionnel

Ligue 1+ à l’aveugle, Vincent Labrune s’enfonce

Ligue 106 juin , 19:00
parEric Bethsy
3
Ancien patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost n’a toujours pas de successeur. La Ligue de Football Professionnel peine à trouver le nouveau responsable de sa chaîne Ligue 1+. Mais la situation n’a pas l’air d’inquiéter Vincent Labrune, patient et confiant dans ses recherches.
Deux semaines plus tard, Nicolas de Tavernost n’a toujours pas été remplacé. L’ancien patron de LFP Media, qui avait annoncé son départ au conseil d’administration le 12 février dernier, a bien terminé la saison comme prévu. Puis le dirigeant a officiellement intégré l’organigramme du Stade Rennais le 22 mai. La Ligue de Football Professionnel a donc eu le temps de préparer sa succession. Mais force est de constater que l’instance dirigée par Vincent Labrune a besoin d’un délai supplémentaire.
Sa chaîne Ligue 1+ reste effectivement sans responsable aux commandes. Une situation qui ne semble pas inquiéter l’Orléanais. « On espère avoir trouvé le successeur de Nicolas de Tavernost fin juin, a confié Vincent Labrune à L’Equipe. On n'est pas dans l'urgence. On ne veut pas se tromper. On prend donc notre temps, on consulte. On est en train de rencontrer, avec les clubs et CVC (le fonds actionnaire de LFP Media), les candidats qui sont dans la short-list. On est aussi un peu freiné par le serpent de mer du texte de loi (sur la gouvernance du football), qui peut avoir des incidences sur le profil du candidat. »

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En attendant, Ligue 1+ se voit contrainte d’avancer sans patron à un moment important. Le principal diffuseur du championnat français, qui va récupérer le neuvième match retransmis par beIN Sports jusqu’à cette saison, a réuni un nombre satisfaisant d’abonnés pour sa première année. Mais après l’échec pour l’acquisition des droits TV de la Coupe du monde, la chaîne craint de perdre des clients durant l’été. Vincent Labrune a donc intérêt à ne pas trop prendre son temps.
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