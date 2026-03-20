TV : Canal+ a tué le CFC, Pierre Ménès est catégorique

Le Canal Football Club a atteint cette saison une audience historiquement faible. Un coup dur pour l’émission de la chaîne cryptée, en danger de mort dans l’optique de la saison prochaine.

Emission numéro un du football en France durant de longues années, le Canal Football Club peine désormais à rassembler plus de 250.000 spectateurs chaque dimanche. Il faut dire que le CFC a perdu de sa superbe depuis que la Ligue 1 n’est plus sur la chaîne cryptée. Auparavant, l’émission d’Hervé Mathoux s’articulait essentiellement autour des résumés des matchs de la journée, avant de se projeter sur l’affiche en prime-time du dimanche soir, qui suivait le Canal Football Club à 21 heures. Désormais, seules les images de la Ligue des Champions et de la Premier League, en plus des traditionnels reportages, alimentent l’émission.

Interrogé dans l’émission The Brain sur YouTube, l’ancien journaliste du CFC, Pierre Ménès, estime que le choix de Canal+ de ne plus diffuser la Ligue 1 a indirectement causé la chute du Canal Football Club. « Le Canal Football Club existe toujours, mais le Canal Football Club n’est plus l’émission numéro 1 car elle n’a plus les droits de la Ligue 1. Les gens disent que ça a perdu 75% de l’audience depuis que je suis parti. Mais non, sur les 75%, il y a peut-être 10% de gens qui ne regardent plus car je n’y suis plus » a lancé Pierre Ménès avant de dévoiler la véritable raison de la chute de l'émission.

L'absence de Ligue 1 tue le Canal Football Club

« Mais les 65 autres pour-cent, c’est parce qu’il n’y a plus les droits de la Ligue 1. Et les gens n’ont pas envie de regarder les buts du foot anglais à 19 heures un dimanche soir. Le fait que les matchs ne soient plus diffusés après l’émission, ça plombe » a analysé l’ancien consultant vedette de l’émission, convaincu qu’il sera difficile à l’avenir pour le programme présenté par Hervé Mathoux de retrouver le succès sans la Ligue 1. En assumant sa stratégie de ne plus se positionner sur les droits TV du championnat de France, Maxime Saada et les dirigeants de Canal+ ont peut-être signé l’arrêt de mort de leur émission phare du dimanche soir.