Laure Boulleau ICONSPORT_179904_0020 (2)

TV : Canal+ a tué le CFC, Pierre Ménès est catégorique

TV20 mars , 18:40
parCorentin Facy
1
Le Canal Football Club a atteint cette saison une audience historiquement faible. Un coup dur pour l’émission de la chaîne cryptée, en danger de mort dans l’optique de la saison prochaine.
Emission numéro un du football en France durant de longues années, le Canal Football Club peine désormais à rassembler plus de 250.000 spectateurs chaque dimanche. Il faut dire que le CFC a perdu de sa superbe depuis que la Ligue 1 n’est plus sur la chaîne cryptée. Auparavant, l’émission d’Hervé Mathoux s’articulait essentiellement autour des résumés des matchs de la journée, avant de se projeter sur l’affiche en prime-time du dimanche soir, qui suivait le Canal Football Club à 21 heures. Désormais, seules les images de la Ligue des Champions et de la Premier League, en plus des traditionnels reportages, alimentent l’émission.
Interrogé dans l’émission The Brain sur YouTube, l’ancien journaliste du CFC, Pierre Ménès, estime que le choix de Canal+ de ne plus diffuser la Ligue 1 a indirectement causé la chute du Canal Football Club. « Le Canal Football Club existe toujours, mais le Canal Football Club n’est plus l’émission numéro 1 car elle n’a plus les droits de la Ligue 1. Les gens disent que ça a perdu 75% de l’audience depuis que je suis parti. Mais non, sur les 75%, il y a peut-être 10% de gens qui ne regardent plus car je n’y suis plus » a lancé Pierre Ménès avant de dévoiler la véritable raison de la chute de l'émission.

L'absence de Ligue 1 tue le Canal Football Club

« Mais les 65 autres pour-cent, c’est parce qu’il n’y a plus les droits de la Ligue 1. Et les gens n’ont pas envie de regarder les buts du foot anglais à 19 heures un dimanche soir. Le fait que les matchs ne soient plus diffusés après l’émission, ça plombe » a analysé l’ancien consultant vedette de l’émission, convaincu qu’il sera difficile à l’avenir pour le programme présenté par Hervé Mathoux de retrouver le succès sans la Ligue 1. En assumant sa stratégie de ne plus se positionner sur les droits TV du championnat de France, Maxime Saada et les dirigeants de Canal+ ont peut-être signé l’arrêt de mort de leur émission phare du dimanche soir.

Lire aussi

TV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulentTV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulent
TV : Pierre Ménès sauveur du Canal Football Club ?TV : Pierre Ménès sauveur du Canal Football Club ?
1
Articles Recommandés
Andrey Santos ICONSPORT_279812_0158
Mercato

Chelsea : Andrey Santos fait ses valises pour l'Inter

Barcola ICONSPORT_362200_0016
PSG

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

ICONSPORT_362404_0005
Ligue 1

Lens - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

David ICONSPORT_274224_0119 (1)
OM

OM : Jonathan David est bouillant pour signer

Fil Info

20 mars , 20:30
Chelsea : Andrey Santos fait ses valises pour l'Inter
20 mars , 20:00
Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque
20 mars , 19:52
Lens - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)
20 mars , 19:30
OM : Jonathan David est bouillant pour signer
20 mars , 19:00
Tagliafico arrête le football, l'OL n'en peut plus
20 mars , 18:20
Nantes : Halilhodzic réclame des sifflets à la Beaujoire
20 mars , 18:00
PSG : Un ancien Parisien révèle la trahison de Luis Enrique
20 mars , 17:40
L’OL annonce deux nouveaux contrats pros

Derniers commentaires

PSG : Jules Koundé toujours plus proche de Paris

Koundé n'est pas à mon sens un veritable renfort.Upamecano lui en serait un mais pas Koundé

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

Ta gueule .On nous doit le respect et ce n'est pas le cas connard

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

mdr. vous achetez Kvara 70M au mercato d hiver..... soit sur 1 joueur. plus que le budget des 9 plus petits du championnat..... AVEC QUEL argent tu penses que ces clubs peuvent acheter comme le PSG? le PSG a depensé plus de 4 milliards.... en plus en magouillant sur les trasferts comme avec Ney ou Mbappé, sur les contrats sponsoring pour passer a coté du FPF. ou en chiant sur les regles, sanctionnés ok , mais les joueurs etaient deja la... donc bon.... en plus c est pas 1 equipe, mais bien 2 qu il faut pour pouvoir tenir champ et COUPE D EUROPE.... seul le fric du Qatar permet ca. Avec 5 changements, les nvx formats et les tirages magouillés, tout est fait pour que ces clubs n arrivent pas au bout

Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool

non tout est clean au PSG ;)

PSG : Mayulu au bord du divorce

Dis à ton agent de se calmer et tu es prolongé.Mais tu ne vaux pas Warren Emery donc n'exigez pas le même traitement.Tu peux trouver ta place dans ce groupe et evoluer mais calme toi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading