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Luis Enrique

PSG : Un ancien Parisien révèle la trahison de Luis Enrique

PSG20 mars , 18:00
parEric Bethsy
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Quelques mois après son départ définitif l’été dernier, Carlos Soler s’est confié sur son passage au Paris Saint-Germain. Le milieu de la Real Sociedad n’en garde pas que de bons souvenirs, notamment à cause de l’entraîneur Luis Enrique.
Pour Carlos Soler, la nomination de Luis Enrique en 2023 avait représenté une fausse joie. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain, peu utilisé par Christophe Galtier, pensait profiter du changement d’entraîneur. D’autant que son compatriote espagnol le convoquait régulièrement en sélection. Leur passé commun n’a pourtant rien arrangé à sa situation, d’où les mauvais souvenirs parisiens racontés au quotidien AS.
« Quand je suis arrivé (à l’été 2022), le PSG avait déjà joué cinq matchs de championnat. Il y avait déjà une équipe type donc ça n'a pas été simple, s’est souvenu Carlos Soler. (…) Cette première saison était celle de l'adaptation. Mais dans le football, s'il n'y a pas de temps pour s'adapter, imaginez au PSG, une si grande équipe qui lutte pour tous les titres. Ça n'a pas fonctionné cette saison, puis Luis Enrique est arrivé et c'est vrai que j'espérais que les choses changent. J'espérais que l'entraîneur qui m'avait apporté, non pas de la confiance parce qu'elle doit être mutuelle, mais j'espérais qu'il me donnerait davantage de temps de jeu parce que je pense que je le méritais. »
C'était un peu frustrant
- Carlos Soler
« Je suis resté deux saisons, une année d'adaptation durant laquelle beaucoup de choses qui ne dépendaient pas de moi se sont passées, et durant laquelle j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais je n'ai pas eu le temps de jeu que je souhaitais ou que je pensais obtenir. Et pendant la deuxième saison, avec Luis Enrique, un entraîneur qui m'avait emmené au Mondial et qui m'avait donné de la confiance auparavant, ça ne s'est pas reflété sur le terrain et c'était un peu frustrant », a regretté le milieu prêté à West Ham pour l’exercice 2024-2025, puis définitivement transféré à la Real Sociedad l’été dernier.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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