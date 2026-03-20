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Stade Bollaert-Delelis

Lens - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 120 mars , 19:52
parMehdi Lunay
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27e journée de Ligue 1
Compo du RC Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Sotoca, Edouard
Compo d'Angers SCO : Pona - Louër, Camara, Lefort, Hanin - Belkebla, Van den Boomen, Mouton, Belkhdim, Sbaï - Machine
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mdr. vous achetez Kvara 70M au mercato d hiver..... soit sur 1 joueur. plus que le budget des 9 plus petits du championnat..... AVEC QUEL argent tu penses que ces clubs peuvent acheter comme le PSG? le PSG a depensé plus de 4 milliards.... en plus en magouillant sur les trasferts comme avec Ney ou Mbappé, sur les contrats sponsoring pour passer a coté du FPF. ou en chiant sur les regles, sanctionnés ok , mais les joueurs etaient deja la... donc bon.... en plus c est pas 1 equipe, mais bien 2 qu il faut pour pouvoir tenir champ et COUPE D EUROPE.... seul le fric du Qatar permet ca. Avec 5 changements, les nvx formats et les tirages magouillés, tout est fait pour que ces clubs n arrivent pas au bout

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non tout est clean au PSG ;)

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Dis à ton agent de se calmer et tu es prolongé.Mais tu ne vaux pas Warren Emery donc n'exigez pas le même traitement.Tu peux trouver ta place dans ce groupe et evoluer mais calme toi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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