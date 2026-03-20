Lens - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

mdr. vous achetez Kvara 70M au mercato d hiver..... soit sur 1 joueur. plus que le budget des 9 plus petits du championnat..... AVEC QUEL argent tu penses que ces clubs peuvent acheter comme le PSG? le PSG a depensé plus de 4 milliards.... en plus en magouillant sur les trasferts comme avec Ney ou Mbappé, sur les contrats sponsoring pour passer a coté du FPF. ou en chiant sur les regles, sanctionnés ok , mais les joueurs etaient deja la... donc bon.... en plus c est pas 1 equipe, mais bien 2 qu il faut pour pouvoir tenir champ et COUPE D EUROPE.... seul le fric du Qatar permet ca. Avec 5 changements, les nvx formats et les tirages magouillés, tout est fait pour que ces clubs n arrivent pas au bout