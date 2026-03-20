Lens - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Koundé n'est pas à mon sens un veritable renfort.Upamecano lui en serait un mais pas Koundé
Ta gueule .On nous doit le respect et ce n'est pas le cas connard
mdr. vous achetez Kvara 70M au mercato d hiver..... soit sur 1 joueur. plus que le budget des 9 plus petits du championnat..... AVEC QUEL argent tu penses que ces clubs peuvent acheter comme le PSG? le PSG a depensé plus de 4 milliards.... en plus en magouillant sur les trasferts comme avec Ney ou Mbappé, sur les contrats sponsoring pour passer a coté du FPF. ou en chiant sur les regles, sanctionnés ok , mais les joueurs etaient deja la... donc bon.... en plus c est pas 1 equipe, mais bien 2 qu il faut pour pouvoir tenir champ et COUPE D EUROPE.... seul le fric du Qatar permet ca. Avec 5 changements, les nvx formats et les tirages magouillés, tout est fait pour que ces clubs n arrivent pas au bout
non tout est clean au PSG ;)
Dis à ton agent de se calmer et tu es prolongé.Mais tu ne vaux pas Warren Emery donc n'exigez pas le même traitement.Tu peux trouver ta place dans ce groupe et evoluer mais calme toi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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𝑯-𝟏 avant #RCLSCO à Bollaert-Delelis 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour débuter cette rencontre face à @AngersSCO. 🔙 Capitaine, Florian Sotoca fait son retour comme titulaire. #FiersDEtreLensois
Le 𝗫𝗜. ⚔️ Première titularisation en @Ligue1 pour Marius Louër et Lanroy Machine ce soir 🫡 #RCLSCO