La France force Mbappé, Madrid est choqué

De retour de blessure, Kylian Mbappé participera au rassemblement de l’équipe de France la semaine prochaine. La convocation de l’attaquant du Real fait beaucoup parler à Madrid où l’on considère que le Français devrait être ménagé.

La polémique était prévisible. Avant les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie aux Etats-Unis, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé . L’attaquant du Real Madrid est jugé apte après son retour de blessure mardi. Mais dans la capitale espagnole, on considère que la Fédération Française de Football aurait dû laisser le Merengue au repos.

Dans un sondage d’El Chiringuito, 55,6% des personnes interrogées ne comprennent pas pourquoi le capitaine tricolore est appelé. Et les sondés ne sont pas les seuls surpris. Sur le plateau de l’émission, le consultant Jorge d’Alessandro a poussé un coup de gueule. « Les victimes, ce sont le Real Madrid et ses supporters, a lâché l’Argentin. On nous cache la vérité. Il y a tellement d'informations qui apparaissent et qui disparaissent. Deschamps dit que Mbappé sera là, mais que se passera-t-il dimanche ? »

Dimanche, ce sera le choc de Liga face à l’Atlético Madrid. « Il va tout donner sur le terrain, a prédit le consultant. Je veux le voir dans les grands matchs. Je ne veux pas m'attarder sur les événements passés. Mais vous vous souvenez de Cristiano Ronaldo qui boitait presque en jouant en Coupe, et pareil pour Sergio Ramos en Ligue des Champions. Maintenant, c'est tout le projet sportif du Real qui est en jeu. » Sauf que l’équipe de France a parfaitement le droit de convoquer son attaquant, ne serait-ce que pour vérifier son état.

Lire aussi EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil

« Le règlement de la FIFA ? Je me fiche de l'équipe de France et de monsieur Deschamps, ça ne m'intéresse pas. Moi je me concentre sur le Real Madrid, a réagi Jorge d’Alessandro, tout de même remonté contre le buteur madrilène qui n’est finalement pas si indispensable. Mbappé a quasiment abandonné le Real Madrid. Le moins qu'il puisse faire, c'était de faire le déplacement à Manchester. Tout le monde disait qu'on allait perdre contre Manchester City : les médias, les radios… Et maintenant tout le monde monte dans le train, et sans Mbappé. » A croire que l'ancien Parisien a perdu des points pendant son absence.