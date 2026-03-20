Tiago Gonçalves

L’OL annonce deux nouveaux contrats pros

OL20 mars , 17:40
parEric Bethsy
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L’effectif de Paulo Fonseca s’agrandit. Sans parler des retours de blessure, l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais a désormais deux nouveaux professionnels à sa disposition. Le milieu de terrain Tiago Gonçalves (19 ans, voir sur le photo), apparu à trois reprises en Ligue Europa cette saison, a signé un premier contrat pro jusqu’en 2028. Tandis que le latéral gauche Angel Garcia (18 ans) s’est engagé avec son club formateur pour une année de plus, lui qui attend encore ses débuts avec l'équipe première.
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Derniers commentaires

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

Est-ce si surprenant ? Après tout le but de la lfp est de nous abattre et donc favoriser Lens. On mettra l'équipe B voire C tant pis et on perdra des points ils seront contents. Bizzarrement là les gros haters de base ne trouveront rien à redire puisque ça pénalise le vilain PSG

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Vu les relations diplomatiques c'est sûrement la finalité oui 🤢🤢🤢🤢

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Ce qui serait totalement logique vu les fraudes exercées ! Et quid de la Ldc ?! Ils doivent être destitués !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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