L’OL annonce deux nouveaux contrats pros

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

Est-ce si surprenant ? Après tout le but de la lfp est de nous abattre et donc favoriser Lens. On mettra l'équipe B voire C tant pis et on perdra des points ils seront contents. Bizzarrement là les gros haters de base ne trouveront rien à redire puisque ça pénalise le vilain PSG