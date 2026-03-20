L'OM chamboule le mercato de la pépite Max Dowman

L’avenir de la pépite anglaise Max Dowman est déjà au coeur des réflexions à Arsenal, qui veut éviter d’envoyer son attaquant dans un traquenard après le prêt catastrophique d’Ethan Nwaneri à l’OM.

A seulement 16 ans, le jeune ailier anglais Max Dowman a inscrit le 14 mars dernier contre Everton son premier but en Premier League . Le natif de Chelmsford n’était pas spécialement prévu dans les plans de Mikel Arteta en début de saison. Mais quelques absences ont finalement permis à Dowman d’avoir sa chance et l’international U19 de l’Angleterre en a profité. Chez les Gunners, on se demande déjà comment aborder l’avenir avec un joueur à la fois si prometteur… mais surtout si jeune. A seulement 16 ans, Max Dowman n’aura pas encore les épaules pour être titulaire à Arsenal la saison prochaine. La meilleure option serait certainement de le prêter dans un club inférieur afin que l’ailier d’1m83 bénéficie d’un important temps de jeu.

Arsenal traumatisé par le prêt de Nwaneri à l'OM

Néanmoins, la direction londonienne a été grandement freiné par le prêt cataclysmique que son milieu offensif Ethan Nwaneri est en train de vivre. Ce qui modifie la réflexion du club au sujet de Max Dowman. « Je pense qu'Arteta doit tirer des leçons de la situation d'Ethan Nwaneri. Il était, et reste, un joueur très prometteur, mais il n'a pas pu obtenir de temps de jeu à Arsenal. C’était une décision difficile pour Arsenal de le prêter, et je pense qu’ils ont fait une erreur en l’envoyant en France à Marseille où cela n’a pas fonctionné » lance à ce propos Mick Brown, ancien recruteur de Manchester United, dans une interview accordée à Football Insider.

« Nwaneri est entré dans l'équipe d'Arsenal comme remplaçant à plusieurs reprises, mais il n'a jamais été assez bon pour être titulaire. Il avait besoin de temps de jeu, a finalement été prêté et maintenant c'est une période difficile pour lui là-bas. Pour Dowman, Arsenal doit se demander comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Comment peuvent-ils lui permettre de jouer plus régulièrement pour favoriser son développement ? C’est tellement difficile dans le football de gérer des joueurs de cet âge qui sont des talents très prometteurs, quand on a déjà des joueurs à leur poste » estime l’ancien recruteur des Red Devils. Avec le prêt très compliqué que vit actuellement Ethan Nwaneri à l’OM, le cas Max Dowman pousse Arsenal à une réflexion plus profonde. Une chose est en tout cas certaine, les Gunners n’enverront pas leur pépite anglaise à Marseille l’été prochain.