Dowman ICONSPORT_271769_0045

L'OM chamboule le mercato de la pépite Max Dowman

OM20 mars , 17:20
parCorentin Facy
1
L’avenir de la pépite anglaise Max Dowman est déjà au coeur des réflexions à Arsenal, qui veut éviter d’envoyer son attaquant dans un traquenard après le prêt catastrophique d’Ethan Nwaneri à l’OM.
A seulement 16 ans, le jeune ailier anglais Max Dowman a inscrit le 14 mars dernier contre Everton son premier but en Premier League. Le natif de Chelmsford n’était pas spécialement prévu dans les plans de Mikel Arteta en début de saison. Mais quelques absences ont finalement permis à Dowman d’avoir sa chance et l’international U19 de l’Angleterre en a profité. Chez les Gunners, on se demande déjà comment aborder l’avenir avec un joueur à la fois si prometteur… mais surtout si jeune. A seulement 16 ans, Max Dowman n’aura pas encore les épaules pour être titulaire à Arsenal la saison prochaine. La meilleure option serait certainement de le prêter dans un club inférieur afin que l’ailier d’1m83 bénéficie d’un important temps de jeu.

Arsenal traumatisé par le prêt de Nwaneri à l'OM

Néanmoins, la direction londonienne a été grandement freiné par le prêt cataclysmique que son milieu offensif Ethan Nwaneri est en train de vivre. Ce qui modifie la réflexion du club au sujet de Max Dowman. « Je pense qu'Arteta doit tirer des leçons de la situation d'Ethan Nwaneri. Il était, et reste, un joueur très prometteur, mais il n'a pas pu obtenir de temps de jeu à Arsenal. C’était une décision difficile pour Arsenal de le prêter, et je pense qu’ils ont fait une erreur en l’envoyant en France à Marseille où cela n’a pas fonctionné » lance à ce propos Mick Brown, ancien recruteur de Manchester United, dans une interview accordée à Football Insider.
« Nwaneri est entré dans l'équipe d'Arsenal comme remplaçant à plusieurs reprises, mais il n'a jamais été assez bon pour être titulaire. Il avait besoin de temps de jeu, a finalement été prêté et maintenant c'est une période difficile pour lui là-bas. Pour Dowman, Arsenal doit se demander comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Comment peuvent-ils lui permettre de jouer plus régulièrement pour favoriser son développement ? C’est tellement difficile dans le football de gérer des joueurs de cet âge qui sont des talents très prometteurs, quand on a déjà des joueurs à leur poste » estime l’ancien recruteur des Red Devils. Avec le prêt très compliqué que vit actuellement Ethan Nwaneri à l’OM, le cas Max Dowman pousse Arsenal à une réflexion plus profonde. Une chose est en tout cas certaine, les Gunners n’enverront pas leur pépite anglaise à Marseille l’été prochain.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_261669_0186
FC Nantes

Nantes : Halilhodzic réclame des sifflets à la Beaujoire

ICONSPORT_283183_0204
PSG

PSG : Un ancien Parisien révèle la trahison de Luis Enrique

Tiago Gonçalves
OL

L’OL annonce deux nouveaux contrats pros

Fil Info

20 mars , 18:20
Nantes : Halilhodzic réclame des sifflets à la Beaujoire
20 mars , 18:00
PSG : Un ancien Parisien révèle la trahison de Luis Enrique
20 mars , 17:40
L’OL annonce deux nouveaux contrats pros
20 mars , 17:00
La France force Mbappé, Madrid est choqué
20 mars , 16:40
TV : Lens - Angers, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 mars , 16:20
OL : Paulo Fonseca frappé par la malédiction
20 mars , 16:00
C’est tendu à l’ASSE, le rappel à l’ordre tombe
20 mars , 15:30
PSG : Mayulu au bord du divorce

Derniers commentaires

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

Est-ce si surprenant ? Après tout le but de la lfp est de nous abattre et donc favoriser Lens. On mettra l'équipe B voire C tant pis et on perdra des points ils seront contents. Bizzarrement là les gros haters de base ne trouveront rien à redire puisque ça pénalise le vilain PSG

OL : Un supporter espagnol tabassé et poignardé à Lyon

Et du coup ils méritent d'être poignardés ?!! Allô débile !!!

OL : Un supporter espagnol tabassé et poignardé à Lyon

Ah ces saletés de lyonnais......c'est la lie du pays, un pur coupe gorge même pour du foot !

Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool

Vu les relations diplomatiques c'est sûrement la finalité oui 🤢🤢🤢🤢

Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool

Ce qui serait totalement logique vu les fraudes exercées ! Et quid de la Ldc ?! Ils doivent être destitués !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading