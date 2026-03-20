L'OM chamboule le mercato de la pépite Max Dowman

Est-ce si surprenant ? Après tout le but de la lfp est de nous abattre et donc favoriser Lens. On mettra l'équipe B voire C tant pis et on perdra des points ils seront contents. Bizzarrement là les gros haters de base ne trouveront rien à redire puisque ça pénalise le vilain PSG
Et du coup ils méritent d'être poignardés ?!! Allô débile !!!
Ah ces saletés de lyonnais......c'est la lie du pays, un pur coupe gorge même pour du foot !
Vu les relations diplomatiques c'est sûrement la finalité oui 🤢🤢🤢🤢
Ce qui serait totalement logique vu les fraudes exercées ! Et quid de la Ldc ?! Ils doivent être destitués !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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🚨 Thomas Tuchel has revealed that Max Dowman is in contention for a spot at the World Cup with England. 👀🦁 🗣️ “The reality is that he’s not a starter at his club but he’s in the best place, a great club and we always have the chance to call him for the World Cup.” 🏆